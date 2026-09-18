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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 18 September 2026 | 23.13 WIB

8 Weton dengan Mental Pejuang, Konon Mampu Membangun Kekayaan dari Usaha Sendiri

seseorang yang jangkau harta langit./ Freepik/fotoarhiv0001 - Image

seseorang yang jangkau harta langit./ Freepik/fotoarhiv0001

JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan berbeda dalam mengejar keberhasilan. Ada yang mendapatkan kesempatan lebih cepat, sementara sebagian lainnya harus melewati berbagai tantangan sebelum akhirnya mencapai tujuan.

Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter dan peruntungan seseorang. Sejumlah penafsiran primbon bahkan mengaitkan beberapa weton dengan sifat pantang menyerah, berani mengambil peluang, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai rintangan.

Orang-orang dengan karakter tersebut kemudian dipercaya mempunyai peluang untuk membangun kehidupan yang lebih makmur melalui usaha dan kerja kerasnya sendiri.

Namun, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya Jawa. Prediksi mengenai kekayaan atau kesuksesan tidak dapat dianggap sebagai kepastian masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat delapan weton yang disebut memiliki karakter kuat dan peruntungan rezeki yang baik sehingga dalam penafsiran primbon dianggap berpotensi meraih kesuksesan besar.

Berikut daftarnya:

1. Senin Pahing

Pemilik weton Senin Pahing dalam penafsiran primbon digambarkan sebagai pribadi yang memiliki pandangan luas dan berani memikirkan sesuatu di luar kebiasaan.

Mereka disebut mampu melihat peluang ketika orang lain belum menyadari keberadaannya. Ide yang pada awalnya dianggap tidak biasa justru dipercaya dapat berkembang menjadi sesuatu yang menghasilkan.

Karakter berani mencoba dan tidak mudah terpengaruh oleh komentar negatif menjadi salah satu kekuatan yang dikaitkan dengan weton ini.

Karena itu, Senin Pahing kerap digambarkan mempunyai potensi untuk membangun usaha secara mandiri dan mengembangkannya secara bertahap.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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