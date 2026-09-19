Masa Sulit Berangsur Lewat, 4 Zodiak Ini Konon Dihampiri Kemakmuran

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi, pergerakan planet dan karakter setiap zodiak kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan dan kondisi finansial.

Sejumlah ramalan menyebut beberapa zodiak berpotensi memasuki fase yang lebih positif. Setelah melewati berbagai tantangan, mereka dipercaya memiliki kesempatan untuk memperoleh pemasukan tambahan, menemukan peluang karier, atau mendapatkan keuntungan yang sebelumnya tidak diperkirakan.

Meski begitu, ramalan zodiak merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan bukan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

Dilansir SunSigns, berikut empat zodiak yang disebut berpeluang menikmati keberuntungan finansial dan kemakmuran.

1. Leo Leo disebut sebagai salah satu zodiak yang berpotensi memperoleh kejutan positif dalam urusan finansial.

Kepercayaan diri dan keberanian yang menjadi karakter Leo dalam astrologi dipercaya dapat membantu mereka mengenali serta memanfaatkan peluang yang datang.

Keuntungan tersebut bisa berkaitan dengan pekerjaan kreatif, proyek baru, pertemuan yang membuka kesempatan, hingga usaha yang selama ini mereka jalankan.

Kerja keras yang dilakukan sebelumnya juga disebut dapat mulai menunjukkan hasil. Bahkan, target finansial yang sudah lama diupayakan berpotensi memberikan pemasukan tambahan.

2. Scorpio Scorpio dikenal memiliki sifat penuh perhitungan dan cenderung tidak gegabah dalam mengambil keputusan.

Dalam urusan keuangan, karakter tersebut dipercaya membuat mereka mampu mempertimbangkan kapan harus mengambil risiko dan kapan sebaiknya menunggu.

Jika sebelumnya Scorpio telah menyiapkan strategi finansial atau melakukan langkah investasi, astrologi meramalkan hasilnya berpotensi mulai terlihat.

Menurut ramalan tersebut, perkembangan finansial yang lebih positif dapat dirasakan menjelang akhir tahun, terutama dari keputusan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.