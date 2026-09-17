6 Weton yang Disebut Punya Aura Kemakmuran, Rezeki Dipercaya Datang dari Berbagai Arah

seseorang yang kekayaannya rangking teratas.Freepik/z99zoom
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan kombinasi hari dan pasaran kelahiran yang memiliki tempat tersendiri dalam berbagai kepercayaan tradisional.
Primbon Jawa mengaitkan weton dengan sejumlah aspek kehidupan, mulai dari karakter, hubungan sosial, pekerjaan, hingga peruntungan. Dari berbagai kombinasi tersebut, terdapat beberapa weton yang dipercaya mempunyai karakter dan pola rezeki yang mendukung perjalanan menuju kemapanan.
Dalam kepercayaan tersebut, keberuntungan finansial bukan hanya berkaitan dengan seberapa besar penghasilan seseorang, tetapi juga kemampuan memanfaatkan peluang dan mengelola apa yang dimiliki.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut memiliki potensi menjadi sosok dengan kondisi finansial yang semakin mapan.
Berikut enam weton yang dimaksud:
Pemilik weton Senin Legi dalam primbon digambarkan sebagai pribadi yang memiliki keteguhan dan kemauan kuat dalam mengejar tujuan.
Dengan neptu 9, weton ini dipercaya mempunyai karakter tekun dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.
Perjalanan finansial Senin Legi disebut lebih banyak dibangun secara bertahap. Mereka dinilai mampu memanfaatkan peluang kecil dan mengembangkannya menjadi sesuatu yang lebih besar.
Konsistensi dalam bekerja menjadi salah satu karakter yang dianggap dapat mendukung mereka mencapai kehidupan yang lebih mapan.
Rabu Pahing memiliki neptu 12 dan dalam ramalan primbon sering dikaitkan dengan kecerdasan serta kemampuan membangun hubungan dengan orang lain.
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Jawa Pos
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