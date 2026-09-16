Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 16 September 2026 | 18.09 WIB

Rezeki Nomplok Menanti, 4 Zodiak Ini Berpeluang Rasakan Kemakmuran

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi, pergerakan dan posisi benda-benda langit kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk kondisi finansial dan perjalanan karier seseorang.

Sejumlah zodiak disebut memiliki peluang untuk memasuki periode yang lebih menguntungkan. Kesempatan tersebut dapat hadir dalam bentuk peningkatan pendapatan, perkembangan pekerjaan, hingga datangnya sumber pemasukan yang sebelumnya tidak diperkirakan.

Dilansir dari SunSigns, terdapat empat zodiak yang diprediksi berpeluang merasakan kelonggaran finansial dan menikmati hasil dari usaha yang telah dilakukan. Berikut daftarnya:

1. Leo

Leo disebut sebagai salah satu zodiak yang berpotensi memperoleh kesempatan finansial tak terduga. Kepercayaan diri dan kemampuan mereka dalam menarik perhatian dapat membuka pintu menuju peluang baru.

Menurut astrologi, keberuntungan Leo bisa muncul melalui pekerjaan kreatif, proyek baru, pertemuan dengan orang yang tepat, maupun kesempatan bisnis yang datang secara tiba-tiba.

Target yang sudah lama diperjuangkan juga berpeluang mulai menunjukkan hasil. Jika selama ini Leo tengah mengembangkan usaha atau menempatkan uang pada instrumen investasi tertentu, ada kemungkinan mereka memperoleh hasil yang lebih baik dari perkiraan.

2. Scorpio

Scorpio dikenal memiliki sifat penuh perhitungan, termasuk ketika berhadapan dengan urusan keuangan. Mereka cenderung tidak terburu-buru mengambil keputusan dan lebih suka mengamati situasi sebelum menentukan langkah.

Dilansir SunSigns, sikap strategis tersebut disebut dapat memberikan keuntungan finansial bagi Scorpio. Keputusan terkait investasi, tabungan, atau peluang usaha yang sebelumnya mereka pertimbangkan berpotensi menghasilkan manfaat.

Bagi Scorpio, keuntungan tersebut bukan semata-mata datang secara cuma-cuma. Kesabaran dalam menunggu momentum dan keberanian mengambil langkah pada waktu yang dianggap tepat menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju kondisi finansial yang lebih baik.

3. Aquarius

Aquarius memiliki karakter yang identik dengan pemikiran kreatif dan gagasan yang berbeda dari kebanyakan orang. Sifat tersebut disebut dapat menjadi modal untuk membuka peluang pemasukan baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Shio yang Disebut Mendapat Restu Alam, Peluang Menuju Kemakmuran Terbuka Lebar - Image
Zodiak

6 Shio yang Disebut Mendapat Restu Alam, Peluang Menuju Kemakmuran Terbuka Lebar

Selasa, 15 September 2026 | 22.06 WIB

Punya Potensi Jadi Pebisnis Sukses, 6 Tanggal Lahir Ini Konon Mudah Raih Kemakmuran - Image
Zodiak

Punya Potensi Jadi Pebisnis Sukses, 6 Tanggal Lahir Ini Konon Mudah Raih Kemakmuran

Selasa, 15 September 2026 | 22.02 WIB

Bukan Sekadar Kaya, 5 Shio Ini Diramal Bisa Wariskan Kemakmuran hingga Generasi Berikutnya - Image
Zodiak

Bukan Sekadar Kaya, 5 Shio Ini Diramal Bisa Wariskan Kemakmuran hingga Generasi Berikutnya

Senin, 14 September 2026 | 20.30 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore