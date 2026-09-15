6 Shio yang Disebut Mendapat Restu Alam, Peluang Menuju Kemakmuran Terbuka Lebar

JawaPos.com – Dalam berbagai tradisi, doa dan usaha kerap dianggap sebagai dua hal yang berjalan beriringan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Seseorang tidak hanya mengandalkan harapan, tetapi juga perlu berusaha dan memanfaatkan kesempatan yang datang.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter seseorang sering dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Sejumlah shio dipercaya mempunyai sifat yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan, terutama karena dikenal tekun, cerdas, mampu membaca peluang, dan pandai menjaga apa yang telah diperoleh.

Kepercayaan tersebut kemudian melahirkan berbagai ramalan mengenai shio yang dianggap memiliki peruntungan finansial kuat. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang mampu menggabungkan doa, kerja keras, kecerdasan, serta kemampuan memanfaatkan peluang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki peluang memperoleh kemakmuran finansial menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Kerbau – Tekun dan Tidak Mudah Menyerah Shio Kerbau dikenal dengan karakter kuat, sabar, dan memiliki daya tahan tinggi ketika menghadapi persoalan. Mereka dipercaya tidak mudah meninggalkan sesuatu hanya karena menemui hambatan.

Ketekunan menjadi salah satu keunggulan pemilik shio ini. Ketika sudah menentukan tujuan, mereka cenderung bersedia menjalani proses secara perlahan selama hasil akhirnya sesuai dengan yang diharapkan.

Sikap jujur dan tanggung jawab juga sering dikaitkan dengan Shio Kerbau. Mereka dipercaya lebih mengandalkan kerja nyata dibandingkan mengharapkan keberuntungan semata.

Dalam urusan finansial, sifat tersebut dianggap membantu mereka membangun kondisi ekonomi secara bertahap. Perpaduan antara ketekunan, integritas, dan kesabaran inilah yang membuat Shio Kerbau disebut mempunyai jalan rezeki yang cukup baik.

2. Shio Monyet – Cerdas Membaca Peluang Pemilik Shio Monyet dipercaya mempunyai kecerdasan dan kreativitas yang tinggi. Mereka mampu melihat kemungkinan yang terkadang luput dari perhatian orang lain.