6 Zodiak Paling Sabar Saat Menghadapi Cobaan, Tabah Di Waktu-Waktu yang Sangat Sulit

JawaPos.com - Tidak semua orang memiliki sifat sabar. Dunia lebih banyak dipenuhi dengan sosok impulsif dan tidak sabaran.

Kesabaran merupakan kemampuan dalam menghadapi gangguan, situasi negatif, dan provokasi tanpa terus-terusan mengeluh.

Orang sabar dapat bertahan di dalam situasi yang paling sulit. Berikut enam zodiak yang dikenal paling sabar menurut informasi dari laman yourtango pada(18/9).

Taurus

Taurus tidak mudah marah dan menunjukkan emosi secara spontan. Mereka tidak akan mudah menyerah. Kesabaran membuat mereka menjadi pribadi yang gigih dan pantang menyerah. Mereka tidak akan berhenti hanya karena menghadapi satu atau dua hambatan.

Capricorn

Capricorn tidak suka membuat kesalahan, terutama kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari jika mereka mau sedikit lebih bersabar. Capricorn juga tidak terburu-buru. Mereka akan menunggu sampai kondisi stabil. Mereka ingin memastikan sebanyak mungkin hal sudah berada pada tempatnya.

Libra

Libra sangat tidak menyukai konflik yang tidak perlu. Jika harus menahan rasa jengkel, mereka bersedia untuk melakukannya. Libra akan meluangkan waktu untuk mendengarkan dua sudut pandang.

Virgo

Virgo akan melakukan berbagai hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Biasanya hal tersebut melibatkan usaha yang besar. Jika kesabaran mereka setipis tissue,maka virgo mungkin sudah lebih cepat frustasi padahal menyerah bukanlah karakter mereka.

Scorpio