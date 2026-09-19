6 Zodiak Paling Sabar Saat Menghadapi Cobaan, Tabah Di Waktu-Waktu yang Sangat Sulit

Ilustrasi seseorang yang sabar. (Magnific)
JawaPos.com - Tidak semua orang memiliki sifat sabar. Dunia lebih banyak dipenuhi dengan sosok impulsif dan tidak sabaran.
Kesabaran merupakan kemampuan dalam menghadapi gangguan, situasi negatif, dan provokasi tanpa terus-terusan mengeluh.
Orang sabar dapat bertahan di dalam situasi yang paling sulit. Berikut enam zodiak yang dikenal paling sabar menurut informasi dari laman yourtango pada(18/9).
Taurus
Taurus tidak mudah marah dan menunjukkan emosi secara spontan. Mereka tidak akan mudah menyerah. Kesabaran membuat mereka menjadi pribadi yang gigih dan pantang menyerah. Mereka tidak akan berhenti hanya karena menghadapi satu atau dua hambatan.
Capricorn
Capricorn tidak suka membuat kesalahan, terutama kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari jika mereka mau sedikit lebih bersabar. Capricorn juga tidak terburu-buru. Mereka akan menunggu sampai kondisi stabil. Mereka ingin memastikan sebanyak mungkin hal sudah berada pada tempatnya.
Libra
Libra sangat tidak menyukai konflik yang tidak perlu. Jika harus menahan rasa jengkel, mereka bersedia untuk melakukannya. Libra akan meluangkan waktu untuk mendengarkan dua sudut pandang.
Virgo
Virgo akan melakukan berbagai hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Biasanya hal tersebut melibatkan usaha yang besar. Jika kesabaran mereka setipis tissue,maka virgo mungkin sudah lebih cepat frustasi padahal menyerah bukanlah karakter mereka.
Scorpio
Scorpio dikenal sebagai sosok yang pandai menyusun strategi. Mereka tidak akan bertindak sebelum semuanya diperhitungkan. Scorpio cenderung menunggu sampai segala sesuatu berada pada posisi yang tepat sebelum pada akhirnya mengambil tindakan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022