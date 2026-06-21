Tabah Menghadapi Cobaan, 6 Shio Ini Bakal Raih Kekayaan dan Impian Hidupnya

Ilustrasi Shio Menarik Kekayaan (magnific)
JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, ketangguhan dalam menghadapi tekanan dan kemampuan untuk tetap bangkit saat menghadapi kesulitan sering dianggap sebagai faktor penting yang mendukung kesuksesan seseorang. Banyak orang yang mampu menjadikan hambatan sebagai pelajaran berharga untuk mencapai pencapaian yang lebih besar.
Dari dua belas shio yang dikenal dalam astrologi Tionghoa, terdapat enam shio yang diyakini memiliki mental kuat dan daya juang tinggi. Karakter tersebut dipercaya membantu mereka melewati berbagai ujian hidup sekaligus membuka peluang untuk meraih kemakmuran dan mewujudkan cita-cita yang telah lama diimpikan.
Meski perjalanan mereka tidak selalu berjalan tanpa hambatan, semangat untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan. Berkat kegigihan tersebut, kesempatan menuju keberhasilan dan peningkatan kondisi finansial diperkirakan akan semakin terbuka.
Pada tahun ini, keenam shio tersebut disebut berada dalam periode yang cukup positif, di mana kerja keras, kesabaran, dan ketekunan mereka berpotensi menghasilkan pencapaian yang membanggakan.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Naura Kom, terdapat enam shio yang diramalkan mampu menghadapi berbagai tantangan dengan penuh keteguhan hingga berpeluang meraih kekayaan dan mewujudkan impian menurut astrologi Tionghoa.
Kerbau merupakan shio pertama dalam siklus dua belas tahun yang menghadirkan karakteristik ketenangan, kekuatan, dan kesabaran bagi individu yang lahir pada tahun 1961, 1973 (unsur Air), 1985 (unsur Kayu), 1997 (unsur Api), dan 2009 (unsur Tanah).
Dalam tradisi Tiongkok, Shio Kerbau dipandang sebagai lambang kerja keras dan pencapaian yang membuahkan hasil.
Permohonan dan pengharapan yang kerap diasosiasikan dengan Shio Kerbau berfokus pada kemajuan dalam pekerjaan serta bisnis.
Pemilik Shio Kerbau seringkali mendambakan kestabilan finansial dan relasi keluarga yang harmonis.
Sifat tekun dan pantang menyerah menjadi modal utama bagi mereka yang berlahir dalam naungan Shio Kerbau untuk mencapai keberhasilan yang diimpikan.
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