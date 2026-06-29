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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 30 Juni 2026 | 02.51 WIB

Ada 12 Weton yang Butuh Ruwatan Karena Hidupnya Penuh Tantangan dan Cobaan

weton yang butuh ruwatan karena hidupnya penuh tantangan dan cobaan../Freepik/ benzoix - Image

weton yang butuh ruwatan karena hidupnya penuh tantangan dan cobaan../Freepik/ benzoix

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, beberapa weton diyakini memiliki perjalanan hidup yang sarat tantangan sehingga sering dikaitkan dengan kebutuhan ruwatan.

Pembahasan tentang weton dan ruwatan selalu menghadirkan pandangan menarik mengenai cara menghadapi tantangan yang membentuk arah hidup seseorang.

Banyak orang meyakini bahwa cobaan hidup pada weton tertentu dapat diringankan melalui ruwatan yang dianggap membuka jalan baru.

Hubungan antara weton, ruwatan, tantangan, dan cobaan menjadi ruang refleksi tentang bagaimana hidup membawa pesan tersendiri.

Dikutip dari akun YouTube Njowo Rato pada Minggu (28/6), dijelaskan bahwa ada 12 weton yang butuh ruwatan karena hidupnya penuh tantangan dan cobaan.

1. Senin Legi

Pemilik weton Senin Legi diyakini akan menghadapi berbagai kesulitan dalam perjalanan kehidupannya.

Menurut kepercayaan tradisional, mereka memerlukan ritual pembersihan untuk menangkal energi negatif.

Dengan melakukan pembersihan spiritual, diharapkan jalan kehidupan mereka akan lebih lancar dan terlindungi.

2. Minggu Wage

Editor: Hanny Suwindari
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