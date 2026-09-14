Mental Sekuat Baja, 8 Weton Ini Diprediksi Mampu Menaklukkan Cobaan Demi Kesuksesan

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya dipandang sebagai penanda hari kelahiran seseorang. Kombinasi hari dan pasaran juga kerap digunakan dalam primbon untuk membaca karakter, peruntungan, serta gambaran perjalanan hidup.

Bagi sebagian masyarakat yang masih memegang kepercayaan tersebut, weton dianggap dapat menggambarkan bagaimana seseorang menghadapi berbagai fase kehidupan, termasuk ketika berhadapan dengan persoalan dan kesulitan.

Menariknya, sejumlah weton dipercaya memiliki karakter kuat, berani mengambil keputusan, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah.

Dalam tafsir primbon, sifat tersebut bahkan dikaitkan dengan peluang memperoleh kesuksesan. Berbagai rintangan yang dilewati dianggap dapat menjadi pengalaman berharga untuk memperkuat mental sekaligus membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, terdapat delapan weton yang disebut memiliki keberanian dan daya tahan tinggi sehingga dipercaya mampu mengubah berbagai tantangan menjadi peluang kesuksesan.

Berikut daftarnya:

1. Senin Pon Pemilik weton Senin Pon digambarkan sebagai sosok yang sabar, tetapi mempunyai tekad kuat ketika mengejar tujuan.

Perjalanan mereka dalam kehidupan dipercaya tidak selalu berlangsung mulus. Ada berbagai tantangan yang harus dilewati sebelum mencapai hasil yang diinginkan.

Namun, kemampuan bertahan menjadi salah satu kekuatan utama Senin Pon. Dalam urusan finansial, keberhasilan mereka digambarkan lebih banyak dibangun secara bertahap daripada diperoleh secara instan.