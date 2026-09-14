Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Senin, 14 September 2026 | 19.23 WIB

Mental Sekuat Baja, 8 Weton Ini Diprediksi Mampu Menaklukkan Cobaan Demi Kesuksesan

seseorang yang poros kekayaannya menguat./Freepik. - Image

seseorang yang poros kekayaannya menguat./Freepik.

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya dipandang sebagai penanda hari kelahiran seseorang. Kombinasi hari dan pasaran juga kerap digunakan dalam primbon untuk membaca karakter, peruntungan, serta gambaran perjalanan hidup.

Bagi sebagian masyarakat yang masih memegang kepercayaan tersebut, weton dianggap dapat menggambarkan bagaimana seseorang menghadapi berbagai fase kehidupan, termasuk ketika berhadapan dengan persoalan dan kesulitan.

Menariknya, sejumlah weton dipercaya memiliki karakter kuat, berani mengambil keputusan, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah.

Dalam tafsir primbon, sifat tersebut bahkan dikaitkan dengan peluang memperoleh kesuksesan. Berbagai rintangan yang dilewati dianggap dapat menjadi pengalaman berharga untuk memperkuat mental sekaligus membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, terdapat delapan weton yang disebut memiliki keberanian dan daya tahan tinggi sehingga dipercaya mampu mengubah berbagai tantangan menjadi peluang kesuksesan.

Berikut daftarnya:

1. Senin Pon

Pemilik weton Senin Pon digambarkan sebagai sosok yang sabar, tetapi mempunyai tekad kuat ketika mengejar tujuan.

Perjalanan mereka dalam kehidupan dipercaya tidak selalu berlangsung mulus. Ada berbagai tantangan yang harus dilewati sebelum mencapai hasil yang diinginkan.

Namun, kemampuan bertahan menjadi salah satu kekuatan utama Senin Pon. Dalam urusan finansial, keberhasilan mereka digambarkan lebih banyak dibangun secara bertahap daripada diperoleh secara instan.

Pengalaman menghadapi kesulitan juga dipercaya membuat mereka semakin matang dalam mengambil keputusan terkait pekerjaan maupun usaha.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ada 12 Weton yang Butuh Ruwatan Karena Hidupnya Penuh Tantangan dan Cobaan - Image
Zodiak

Ada 12 Weton yang Butuh Ruwatan Karena Hidupnya Penuh Tantangan dan Cobaan

Selasa, 30 Juni 2026 | 02.51 WIB

Tabah Menghadapi Cobaan, 6 Shio Ini Bakal Raih Kekayaan dan Impian Hidupnya - Image
Zodiak

Tabah Menghadapi Cobaan, 6 Shio Ini Bakal Raih Kekayaan dan Impian Hidupnya

Minggu, 21 Juni 2026 | 21.43 WIB

4 Zodiak yang Kuat Menghadapi Cobaan, Mampu Bangkit Secara Cepat dari Keterpurukan - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Kuat Menghadapi Cobaan, Mampu Bangkit Secara Cepat dari Keterpurukan

Minggu, 24 Mei 2026 | 00.53 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore