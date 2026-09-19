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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 19 September 2026 | 12.15 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Coolvector)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Pisces mungkin merasa ingin bersenang-senang dengan orang-orang terdekat. Perjalanan dan pertemuan keluarga akan memperkuat hubungan dengan mereka. 

Tidak ada yang lebih baik daripada menghabiskan waktu berkualitas dan menikmati kasih sayang dari mereka untuk menghilangkan stres. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang terkasih, terlepas dari kewajibanmu yang lain.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Sabtu, 19 September 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Upaya zodiak Pisces untuk memperbaiki hubungan akan membawa manfaat dalam waktu yang lama. Terkait karir, pertimbangkan semua idemu untuk menggabungkan hobi ke dalam pekerjaan. 

Sementara itu, berhati-hatilah karena kekhawatiran yang berlebihan dapat menyebabkan ketegangan mental dan sakit kepala. Terkait keuangan, pastikan membuat kesan yang baik karena Pisces akan melihat beberapa perkembangan pada kesempatan promosi atau kesepakatan bisnis.

Cinta Pisces

Pisces benar-benar ingin menyenangkan pasangan dan membuatnya sangat bahagia. Bawalah sesuatu yang baru ke dalam hubunganmu. 

Upaya yang Pisces lakukan untuk memperbaiki hubungan akan membawa manfaat dalam waktu yang lama. Gairah dalam hubungan Pisces juga akan berkembang hari ini.

Editor: Candra Mega Sari
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