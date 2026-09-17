4 Zodiak yang Terkenal Berhati Dingin, Jarang Menunjukkan Kasih Sayang dan Cenderung Cuek

Ilustrasi seseorang yang cuek. (Magnific)
JawaPos.com - Sosok berikut ini memiliki kecenderungan cuek dan abai soal perasaan.
Mereka bisa menjadi sosok yang kurang peduli terhadap orang lain. Tidak peduli siapa yang membutuhkan bantuan, mereka cenderung tidak akan memberikannya.
Saat berinteraksi dengan orang lain, mereka juga sering menggunakan taktik manipulasi. Berdasarkan informasi dari laman .yourtango yang dikutip pada (17/9) sosok yang seperti ini biasanya cenderung menghabiskan sebagian percakapan untuk membicarakan soal dirinya sendiri.
Sagittarius
Sagittarius dapat sangat mementingkan dirinya sendiri. Mereka tertarik dengan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin terlihat mendengarkan, namun sebenarnya tidak terlalu tertarik pada mereka. Sangat jarang sagittarius menunjukkan perhatian pada orang lain.
Cancer
Cancer trauma dengan perlakuan menyakitkan di masa lalu. Saat semua hubungan mereka di masa lalu berakhir dengan menyakitkan. Mereka akhirnya menutup diri secara emosional karena takut kembali pada luka.
Aquarius
Aquarius merasa tidak nyaman saat seseorang curhat pada mereka. Mereka tidak ingin mendengarkan terlalu banyak detail tentang situasi menyakitkan yang sedang dialami orang lain. Aquarius lebih memilih menyembunyikan emosinya, daripada seseorang menggunakan kerentanan itu untuk memanipulasi perasaanya.
Scorpio
Scorpio dapat bersikaptanpa emosi. Mereka juga kerap manipulatif untuk memanfaatkan orang lain. Scorpio memiliki rahasia yang tidak akan diketahui oleh karang lain. Sifat mereka yang misterius membuat tidak banyak orang yang tahu sebenarnya bagaimana perasaan scorpio.
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