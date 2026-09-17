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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 18 September 2026 | 02.00 WIB

4 Zodiak yang Menjaga Jarak, Tidak Mau Terikat dengan Hubungan Emosional Secara Lebih Mendalam

Ilustrasi sepasang kekasih. (Magnific) - Image

Ilustrasi sepasang kekasih. (Magnific)

JawaPos.com - Sebagian zodiak tidak ragu untuk terbuka terkait perasaan mereka.

Namun, terkadang ada orang-orang juga mengalami kesulitan saat harus berhadapan dengan orang lain secara langsung. 

Mereka lebih sering menghindari kontak mata serta merasa takut saat melakukan interaksi tatap muka.

Berdasarkan informasi dari laman .yourtango yang dikutip pada (17/9) berikut empat zodiak yang cenderung menjaga jarak dan  enggan terikat pada hubungan yang lebih mendalam.

Aquarius bisa saja tidak banyak bertanya ataupun terlibat kurang tertarik dengan jawaban. Jika mereka merasa terlalu dekat dengan seseorang, maka aquarius akan memilih ghosting. Mereka tidak sepenuhnya nyaman dengan kondisi emosionalnya sendiri.

Virgo terkadang terlihat tidak peka secara emosional. Mereka hanya sulit untuk mempercayai seseorang. Mereka tidak ingin menjauhkan semua orang, tetapi dalam perjalanan hidupnya mereka mungkin pernah belajar untuk sangat berhati–hati. Terkadang, masalah kepercayaan yang dimiliki virgo justru membuat mereka kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan dekat.

Sagittarius mungkin tidak memiliki kemampuan ataupun kesiapan untuk menghadapi seseorang yang terlalu membutuhkan dukungan emosional. Kemandirian adalah ciri utama bagi mereka. Zodiak ini juga dapat terlihat kurang peka saat mempertimbangkan perasaan orang lain serta memahami bagaimana tindakan mereka dapat mempengaruhi kehidupan orang tersebut.

Gemini merasa ragu untuk terikat secara emosional dengan seseorang karena selalu ada kemungkinan orang tersebut pergi ataupun meninggalkan gemini demi orang lain. Gemini sebenarnya mampu menjadi komunikator yang baik. Namun, saat sedang tidak tersedia secara emosional, mereka akan berusaha menjaga percakapan di batas yang formal.

Editor: Novia Tri Astuti
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