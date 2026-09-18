5 Zodiak Ini Tidak Anti Kritik, Bukan Sosok Tone Deaf dan Terbiasa Menerima Masukan untuk Berbenah

Ilustrasi kritik/Magnific
JawaPos.com-Lima zodiak ini tidak pernah takut menghadapi kritik. Kritik adalah proses untuk menjalani hidup supaya menjadi lebih baik lagi.
Mereka terbuka mendengarkan berbagai masukan dari orang-orang dengan latar belakang yang beragam.
Tidak berhenti pada sekadar mendengarkan, mereka juga berusaha melakukan introspeksi dan meninjau kembali pandangan diri mereka yang mungkin selama ini kurang tepat atau bahkan berdampak pada orang lain.
Berdasarkan informasi dari laman collective.world/ yang dikutip pada (18/9) lima zodiak ini bukan sosok yang tone deaf atau anti kritik.
Sebaliknya, mereka justru menyambut kritik dan masukan sebagai bahan untuk mengevaluasi diri serta mendukung proses perkembangan pribadi.
Aries
Aries adalah zodiak yang penuh dengan semangat. Mereka memiliki hasrat besar untuk menjalani kehidupan. Aries mengingatkan kita semua tentang pentingnya mempertahankan antusias di dalam perjalanan hidup dan terus melangkah untuk menghadapi dunia.
Scorpio
Scorpio sangat terhubung dengan dunia emosional. Meskipun terlihat obsesif, mereka sebenarnya sangat mudah beradaptasi dan mampu menyadari saat segala sesuatu hal perlu dibenahi. Scorpio sangat menghargai keterlibatan orang lain dalam proses transformasi dan perkembangan diri mereka.
Aquarius
Aquarius memandang kebebasan pribadi untuk menciptakan perkembangan yang bermakna. Zodiak berelemen udara berikut ini membangun pola pikir berkembang yang dapat menginspirasi masa depan yang lebih cerah dan memberikan dampak yang lebih besar.
Capricorn
Capricorn membangun pola pikir berkembang yang dapat mendorong orang lain untuk berusaha menunjukkan versi terbaik dari dirinya. Mereka memahami bahwa perubahan yang benar-benar bermakna jarang terjadi tanpa seseorang menghadapi kritik dan kesulitan.
Sagittarius
Sagittarius menerima seluruh proses perjalanan hidup. Mereka mendorong orang lain untuk melampaui keyakinan yang membatasi dirinya dan keluar dari zona nyaman. Mereka dapat menyesuaikan pandangan pribadi setelah melihat berbagai pengalaman dan perspektif.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022