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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 19 September 2026 | 04.45 WIB

5 Zodiak Ini Tidak Anti Kritik, Bukan Sosok Tone Deaf dan Terbiasa Menerima Masukan untuk Berbenah

Ilustrasi kritik/Magnific - Image

Ilustrasi kritik/Magnific

JawaPos.com-Lima zodiak ini tidak pernah takut menghadapi kritik. Kritik adalah proses untuk menjalani hidup supaya menjadi lebih baik lagi.

Mereka terbuka mendengarkan berbagai masukan dari orang-orang dengan latar belakang yang beragam.

Tidak berhenti pada sekadar mendengarkan, mereka juga berusaha melakukan introspeksi dan meninjau kembali pandangan diri mereka yang mungkin selama ini kurang tepat atau bahkan berdampak pada orang lain. 

Berdasarkan informasi dari laman collective.world/ yang dikutip pada (18/9) lima zodiak ini bukan sosok yang tone deaf atau anti kritik

Sebaliknya, mereka justru menyambut kritik dan masukan sebagai bahan untuk mengevaluasi diri serta mendukung proses perkembangan pribadi. 

Aries adalah zodiak yang penuh dengan semangat. Mereka memiliki hasrat besar untuk menjalani kehidupan. Aries mengingatkan kita semua tentang pentingnya mempertahankan antusias di dalam perjalanan hidup dan terus melangkah untuk menghadapi dunia.

Scorpio sangat terhubung dengan dunia emosional. Meskipun terlihat obsesif, mereka sebenarnya sangat mudah beradaptasi dan mampu menyadari saat segala sesuatu hal perlu dibenahi. Scorpio sangat menghargai keterlibatan orang lain dalam proses transformasi dan perkembangan diri mereka. 

Aquarius memandang kebebasan pribadi untuk menciptakan perkembangan yang bermakna. Zodiak berelemen udara berikut ini membangun pola pikir berkembang yang dapat menginspirasi masa depan yang lebih cerah dan memberikan dampak yang lebih besar.

Capricorn membangun pola pikir berkembang yang dapat mendorong orang lain untuk berusaha menunjukkan versi terbaik dari dirinya. Mereka memahami bahwa perubahan yang benar-benar bermakna jarang terjadi tanpa seseorang menghadapi kritik dan kesulitan.

Sagittarius menerima seluruh proses perjalanan hidup. Mereka mendorong orang lain untuk melampaui keyakinan yang membatasi dirinya dan keluar dari zona nyaman. Mereka dapat menyesuaikan pandangan pribadi setelah melihat berbagai pengalaman dan perspektif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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