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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 16 September 2026 | 04.26 WIB

Apa Itu Tone Deaf? Ini Definisi Menurut Cambridge Dictionary dan Kenali Tanda-Tandanya

Ilustrasi tone deaf/dictionary.cambridge.org - Image

Ilustrasi tone deaf/dictionary.cambridge.org

JawaPos.com-Ramai perbincangan di media sosial yang membahas soal tone deaf belakangan ini.

Salah satu konten yang ramai dikomentari adalah unggahan di kanal YouTube milik artis Maudy Ayunda yang berjudul “Mindfulness in the Age of Bad News”. 

Sejumlah netizens menilai bahwa, unggahan video tersebut kurang relevan dengan kondisi saat ini, mengingat berbagai fenomena yang sedang terjadi belakangan ini. 

Namun diketahui Maudy Ayunda lewat kanal YouTubenya @modmedia telah memberikan klarifikasi. 

“The situations we are dealing now are so frustrating and heartbreaking… adanya Karhutla, bencana gempa, berbagai kebijakan dan program yg ngga tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat, maupun berbagai isu-isu lain yg jg sama pentingnya. This is such an exceptionally hard time, for those impacted communities especially, and they need all support and visibility they can get.

Aku sama sekali tidak ingin mindfulness menjadi alasan untuk tidak peduli atau menjauh dari realita yang ada. Apalagi ajakan untuk berdiam diri, ataupun melihat seolah keadaan baik-baik saja. Malah, mindfulness ini membuat aku bisa melihat sebab akibat secara jelas, membantu kita tetap peduli dan hadir, dan tetap peka terhadap terhadap apa yang dirasakan mereka yang terdampak” 

Maudy Ayunda memberikan klarifikasi bahwa kondisi yang terjadi saat ini memang berat, mulai dari karhutla,bencana gempa, serta berbagai kebijakan dan program yang tidak tepat sasaran serta berdampak pada masyarakat. 

Maudy juga menjelaskan bahwa praktik mindfulness tersebut bukan berarti abai atau menjauh dari realita yang ada. Menurut Maudy, mindfulness justru membantu dirinya melihat kondisi secara lebih jelas dengan memahami sebab-akibat, dan tetap peka pada perasaan orang-orang yang terdampak.

Sementara itu, unggahan itu tetap mendapat beragam respons dari netizens. Salah satu istilah yang ramai digunakan dalam kolom komentar adalah “tone deaf”. 

Unggahan tersebut bahkan memperoleh 7.847 komentar dengan berbagai respon dari pengguna YouTube. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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