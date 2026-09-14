Lewis Hamilton Tuai Kritik di Free Practice F1 Spanyol karena Berpotensi Bahayakan Keselamatan

JawaPos.com – Lewis Hamilton mendapat kritik setelah tindakannya dalam sesi latihan bebas ketiga Grand Prix Spanyol dinilai dapat memberikan contoh buruk bagi pembalap muda.

Dilansir dari laman Crash pada Minggu (13/9), Pembalap Ferrari tersebut mengalami kecelakaan di tikungan terakhir ketika berusaha mencatatkan waktu tercepat, lalu mencoba membawa mobilnya kembali ke pit meskipun sayap depan mobil tersangkut di bawah kendaraan.

Hamilton juga terus melaju setelah mengalami kebocoran ban depan kanan dan sempat mengabaikan instruksi tim Ferrari untuk menghentikan mobil di lokasi yang aman.

Mobil Hamilton akhirnya dihentikan setelah direktur balapan Formula 1 Rui Marques meminta pembalap tersebut berhenti di tempat yang aman karena kondisi mobilnya berpotensi membahayakan.

Insiden tersebut menyebabkan sesi latihan tertunda sebelum akhirnya dilanjutkan dan dipimpin oleh pembalap Mercedes, Andrea Kimi Antonelli.

Tindakan Hamilton menjadi sorotan karena regulasi olahraga Formula 1 2026 memungkinkan pembalap mendapatkan teguran atau penalti grid jika tetap mengemudikan mobil yang mengalami kerusakan signifikan atau jelas.

Hingga sesi latihan berakhir, badan pengatur FIA belum memberikan keputusan mengenai kemungkinan penyelidikan terhadap Hamilton terkait insiden tersebut.