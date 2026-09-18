Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Sabtu, 19 September 2026 | 03.00 WIB

3 Zodiak yang Utangnya Beres Semua di September 2026, Hidup Tenang Rezeki Lancar 

Zodiak yang diramalkan utangnya akan beres semua di September 2026 hingga hidup tenang rezeki lancar. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan utangnya akan beres semua di September 2026 hingga hidup tenang rezeki lancar. (dok: magnific)

JawaPos.com - Hidup tenang tanpa ada hal yang dikhawatirkan tentu jadi dambaan dari banyak orang.

Sering kali permasalahan ekonomi jadi salah satu hal yang membuat orang jadi terbebani hingga menjalani masa yang berat.

Pada paruh kedua tahun kuda api ini sendiri hoki dikatakan akan datang menghampiri hidup sejumlah pihak yang terpilih.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan utangnya akan beres semua di September 2026 hingga hidup tenang rezeki lancar. 

1. Zodiak Aquarius

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak aquarius diramalkan akan memperoleh keberuntungan dalam waktu dekat ini.

Astrolog meyakini, hoki tahun kuda api akan membawakan mereka yang berzodiak satu ini rezeki yang melimpah.

Dari serangkaian jalan, mereka dimungkinkan mendapatkan pundi-pundi rupiah dalam jumlah besar.

Maka tidak heran dengan baiknya pemasukan semua persoalan ekonomi yang selama ini menghambat dapat diselesaikan di bulan September 2026 ini.

2. Zodiak Scorpio

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Zodiak Harus Waspada Akhir September 2026, Ada Masalah dari Orang Sekitar - Image
Zodiak

6 Zodiak Harus Waspada Akhir September 2026, Ada Masalah dari Orang Sekitar

Jumat, 18 September 2026 | 13.03 WIB

Penuh Kejutan! 5 Zodiak Ini Berpotensi Dapat Kiriman Uang Besar September 2026 Menurut Tarot - Image
Zodiak

Penuh Kejutan! 5 Zodiak Ini Berpotensi Dapat Kiriman Uang Besar September 2026 Menurut Tarot

Jumat, 18 September 2026 | 13.01 WIB

5 Shio yang Diprediksi Bertabur Emas dan Permata pada September 2026, Rezeki Makin Luas! - Image
Zodiak

5 Shio yang Diprediksi Bertabur Emas dan Permata pada September 2026, Rezeki Makin Luas!

Jumat, 18 September 2026 | 13.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore