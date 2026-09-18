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Niko Sulpriyono
Jumat, 18 September 2026 | 13.01 WIB

Penuh Kejutan! 5 Zodiak Ini Berpotensi Dapat Kiriman Uang Besar September 2026 Menurut Tarot

Ilustrasi Kiriman Uang Besar (freepik) - Image

Ilustrasi Kiriman Uang Besar (freepik)

JawaPos.com - September 2026 membawa gambaran energi yang menarik dalam pembacaan tarot, khususnya bagi sejumlah zodiak yang dikaitkan dengan peluang finansial. 

Simbol kelimpahan, hasil kerja, dan terbukanya kesempatan baru muncul sebagai tema yang cukup menonjol dalam ramalan kali ini.

Dalam pembacaan tarot, gambaran mengenai uang tidak selalu berarti seseorang akan menerima kiriman dana secara langsung. 

Simbol tersebut dapat dimaknai sebagai peluang memperoleh pemasukan tambahan, pembayaran yang tertunda, keuntungan usaha, hadiah, maupun kesempatan baru yang berpotensi memberikan dampak terhadap kondisi keuangan.

5 zodiak berikut disebut memiliki potensi tersebut sepanjang September 2026 dirangkum dari YouTube Titik Senyum pada Kamis (18/09). 

Lantas, zodiak apa saja yang masuk dalam daftar?

1. Cancer

Cancer menjadi salah satu zodiak yang mendapat gambaran cukup menarik dalam pembacaan tarot September 2026

Kartu yang muncul dikaitkan dengan simbol kelimpahan, hasil panen, dan keuntungan dari sesuatu yang sebelumnya telah diupayakan. 

Gambaran tersebut membuat Cancer diprediksi memiliki peluang memperoleh pemasukan yang selama ini dinantikan.

Editor: Hanny Suwindari
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