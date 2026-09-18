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Niko Sulpriyono
Jumat, 18 September 2026 | 13.00 WIB

5 Shio yang Diprediksi Bertabur Emas dan Permata pada September 2026, Rezeki Makin Luas!

Ilustrasi Shio (freepik) - Image

Ilustrasi Shio (freepik)

JawaPos.com - September membawa nuansa baru bagi kehidupan finansial dan peluang rezeki. 

Dalam pembacaan shio untuk hiburan, terdapat lima shio yang disebut memiliki energi positif sehingga berpeluang mengalami peningkatan keberuntungan, terutama dalam urusan materi, pekerjaan, dan kesempatan usaha.

Kelima shio tersebut adalah Macan, Ular, Ayam, Kerbau, dan Naga yang dihimpun dari YouTube Tarot Opa Andrew pada Kamis (18/09). 

Masing-masing memiliki karakter dan pola keberuntungan yang berbeda, sehingga peluang yang datang pun dapat muncul melalui jalur yang beragam, mulai dari pekerjaan, usaha, hingga kesempatan yang sebelumnya tidak terduga.

Anda tetap perlu mempertimbangkan kondisi nyata, mengambil keputusan secara bijaksana, serta memanfaatkan setiap peluang dengan perencanaan yang matang.

1. Shio Macan

Shio Macan menjadi salah satu yang disebut berpeluang merasakan kelimpahan rezeki pada September. 

Energi keberuntungan yang muncul dapat berkaitan dengan terbukanya kesempatan baru, terutama bagi Anda yang sedang berusaha meningkatkan kondisi finansial atau mengejar target tertentu. 

Momentum ini dapat menjadi dorongan untuk lebih berani melihat peluang yang sebelumnya terlewatkan.

Dalam urusan pekerjaan, Shio Macan dapat memanfaatkan periode ini dengan menunjukkan kemampuan dan keberanian mengambil tanggung jawab. 

Editor: Hanny Suwindari
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