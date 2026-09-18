5 Shio yang Diprediksi Bertabur Emas dan Permata pada September 2026, Rezeki Makin Luas!

Ilustrasi Shio (freepik)
JawaPos.com - September membawa nuansa baru bagi kehidupan finansial dan peluang rezeki.
Dalam pembacaan shio untuk hiburan, terdapat lima shio yang disebut memiliki energi positif sehingga berpeluang mengalami peningkatan keberuntungan, terutama dalam urusan materi, pekerjaan, dan kesempatan usaha.
Kelima shio tersebut adalah Macan, Ular, Ayam, Kerbau, dan Naga yang dihimpun dari YouTube Tarot Opa Andrew pada Kamis (18/09).
Masing-masing memiliki karakter dan pola keberuntungan yang berbeda, sehingga peluang yang datang pun dapat muncul melalui jalur yang beragam, mulai dari pekerjaan, usaha, hingga kesempatan yang sebelumnya tidak terduga.
Anda tetap perlu mempertimbangkan kondisi nyata, mengambil keputusan secara bijaksana, serta memanfaatkan setiap peluang dengan perencanaan yang matang.
1. Shio Macan
Energi keberuntungan yang muncul dapat berkaitan dengan terbukanya kesempatan baru, terutama bagi Anda yang sedang berusaha meningkatkan kondisi finansial atau mengejar target tertentu.
Momentum ini dapat menjadi dorongan untuk lebih berani melihat peluang yang sebelumnya terlewatkan.
Dalam urusan pekerjaan, Shio Macan dapat memanfaatkan periode ini dengan menunjukkan kemampuan dan keberanian mengambil tanggung jawab.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022