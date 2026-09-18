6 Zodiak Harus Waspada Akhir September 2026, Ada Masalah dari Orang Sekitar

Ilustrasi Zodiak (freepik)
Jawapos.com - Akhir September 2026 menjadi periode yang perlu dihadapi dengan lebih hati-hati oleh sejumlah zodiak.
Dalam pembacaan astrologi kali ini, terdapat 6 zodiak yang disebut perlu meningkatkan kewaspadaan karena berpotensi menghadapi persoalan yang berasal dari lingkungan sekitar.
Situasi tersebut dapat berkaitan dengan hubungan personal, keputusan, keuangan, hingga tindakan orang lain.
Meski demikian, pembacaan zodiak bersifat hiburan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai apa yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang.
Setiap orang tetap memiliki kendali atas keputusan dan tindakannya.
Karena itu, informasi mengenai 6 zodiak ini dapat dijadikan bahan refleksi agar Anda lebih cermat dalam menghadapi berbagai situasi menjelang akhir September 2026.
Beberapa zodiak justru digambarkan sedang berada dalam kondisi yang cukup baik, seperti memperoleh peluang rezeki atau memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan.
Namun, kondisi positif tersebut tetap perlu diimbangi dengan kehati-hatian.
Berikut 6 zodiak yang disebut perlu lebih waspada pada akhir September 2026 dilansir dari kanal YouTube ZODIAK HARIAN pada Kamis (18/09).
1. Libra
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022