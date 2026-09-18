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Niko Sulpriyono
Jumat, 18 September 2026 | 13.03 WIB

6 Zodiak Harus Waspada Akhir September 2026, Ada Masalah dari Orang Sekitar

Ilustrasi Zodiak (freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak (freepik)

Jawapos.com - Akhir September 2026 menjadi periode yang perlu dihadapi dengan lebih hati-hati oleh sejumlah zodiak. 

Dalam pembacaan astrologi kali ini, terdapat 6 zodiak yang disebut perlu meningkatkan kewaspadaan karena berpotensi menghadapi persoalan yang berasal dari lingkungan sekitar. 

Situasi tersebut dapat berkaitan dengan hubungan personal, keputusan, keuangan, hingga tindakan orang lain.

Meski demikian, pembacaan zodiak bersifat hiburan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai apa yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang. 

Setiap orang tetap memiliki kendali atas keputusan dan tindakannya. 

Karena itu, informasi mengenai 6 zodiak ini dapat dijadikan bahan refleksi agar Anda lebih cermat dalam menghadapi berbagai situasi menjelang akhir September 2026.

Beberapa zodiak justru digambarkan sedang berada dalam kondisi yang cukup baik, seperti memperoleh peluang rezeki atau memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan. 

Namun, kondisi positif tersebut tetap perlu diimbangi dengan kehati-hatian. 

Berikut 6 zodiak yang disebut perlu lebih waspada pada akhir September 2026 dilansir dari kanal YouTube ZODIAK HARIAN pada Kamis (18/09).

1. Libra

Editor: Hanny Suwindari
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