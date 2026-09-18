3 Shio yang Bakal Dapat Hoki di Akhir Tahun 2026, Semua Urusan Dilancarkan sampai Banjir Rezeki

Shio yang diramalkan akan mendapat hoki di akhir tahun 2026 saat semua urusan dilancarkan sampai bikin banjir rezeki. (dok: pexels)
JawaPos.com - Paruh kedua tahun 2026 dikatakan akan jadi periode saat hoki datang menghampiri.
Ketika sepanjang tahun berlangsung dengan penuh ketidakpastian, beberapa orang bisa memanfaatkan dengan baik.
Pihak-pihak yang dinaungi hoki ini pun bisa memperoleh banyak hal yang penuh berkah hingga bisa hidup nyaman setelahnya.
Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan akan mendapat hoki di akhir tahun 2026 saat semua urusan dilancarkan sampai bikin banjir rezeki.
1. Shio Kerbau
Dalam penerawangan astrolog, mereka yang bershio kerbau diramalkan akan mendapatkan banyak uang di akhir tahun 2026 ini.
Astrolog meyakini, pintu rezeki mereka akan terbuka lebar berkat hoki yang datang menghampiri.
Pundi-pundi rupiah dimungkinkan hadir melalui beberapa jalan, salah satunya keberhasilan di tempat kerja.
Karier mereka dikatakan akan terus menanjak seiring berjalannya waktu, bahkan bisa meningkat lebih cepat bila berprestasi.
2. Shio Macan
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022