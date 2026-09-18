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Sabtu, 19 September 2026 | 02.43 WIB

3 Shio yang Bakal Dapat Hoki di Akhir Tahun 2026, Semua Urusan Dilancarkan sampai Banjir Rezeki

Shio yang diramalkan akan mendapat hoki di akhir tahun 2026 saat semua urusan dilancarkan sampai bikin banjir rezeki. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan akan mendapat hoki di akhir tahun 2026 saat semua urusan dilancarkan sampai bikin banjir rezeki. (dok: pexels)

JawaPos.com - Paruh kedua tahun 2026 dikatakan akan jadi periode saat hoki datang menghampiri.

Ketika sepanjang tahun berlangsung dengan penuh ketidakpastian, beberapa orang bisa memanfaatkan dengan baik.

Pihak-pihak yang dinaungi hoki ini pun bisa memperoleh banyak hal yang penuh berkah hingga bisa hidup nyaman setelahnya.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan akan mendapat hoki di akhir tahun 2026 saat semua urusan dilancarkan sampai bikin banjir rezeki.

1. Shio Kerbau

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang bershio kerbau diramalkan akan mendapatkan banyak uang di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, pintu rezeki mereka akan terbuka lebar berkat hoki yang datang menghampiri.

Pundi-pundi rupiah dimungkinkan hadir melalui beberapa jalan, salah satunya keberhasilan di tempat kerja.

Karier mereka dikatakan akan terus menanjak seiring berjalannya waktu, bahkan bisa meningkat lebih cepat bila berprestasi.

2. Shio Macan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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