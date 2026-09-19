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Minggu, 20 September 2026 | 03.34 WIB

3 Weton yang Bakal Banjir Rezeki di Akhir Tahun 2026, Uang Datang Menghampiri Setiap Saat

Weton yang diramalkan bakal banjir rezeki di akhir tahun 206 saat uang datang menghampiri setiap saat. (dok: pexels) - Image

Weton yang diramalkan bakal banjir rezeki di akhir tahun 206 saat uang datang menghampiri setiap saat. (dok: pexels)

JawaPos.com - Akhir tahun 2026 sangat mungkin jadi momen yang akan dinanti oleh orang-orang yang beruntung.

Keberuntungan diprediksi akan memberikan banyak kebaikan dalam hidup hingga peningkatan kualitas pun bisa diraih.

Hidup yang semula diambang batas, kini bisa beranjak lebih stabil sampai membuat sekeluarga bisa sejahtera.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan bakal banjir rezeki di akhir tahun 2026 saat uang datang menghampiri setiap saat.

1. Weton Selasa Wage

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Wage biasanya memiliki kesabaran.

Kelapangan hatinya sering kali membuat mereka bisa tabah menghadapi berbagai cobaan yang datang.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini mereka yang berweton Selasa Wage akan mendapatkan banyak limpahan rezeki.

Rezeki dalam berbagai bentuk dimungkinkan hadir menjadi balasan karena senantiasa selalu sabar dan mengedepankan hati yang ikhlas.

2. Weton Sabtu Kliwon

Editor: Setyo Adi Nugroho
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