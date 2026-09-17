3 Shio yang Bisa Jadi Jutawan di Akhir Tahun 2026, Rezekinya Bikin Duit Mengalir Terus

Shio yang diramalkan bisa jadi jutawan di akhir tahun 2026 saat rezeki membuat duit mengalir terus. (dok: magnific)
JawaPos.com - Keberuntungan dikatakan akan hadir ke hidup sejumlah pihak di akhir tahun 2026 ini.
Orang yang beruntung menerima hoki ini sendiri bukanlah sembarang orang yang bisa memperoleh tanpa alasan.
Hanya orang tertentu saja yang akhirnya diberkahi dengan berbagai macam kebaikan sampai akhirnya serangkaian hall dalam hidup mulai berubah membaik.
Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan bisa jadi jutawan di akhir tahun 2026 saat rezeki membuat duit mengalir terus.
1. Shio Anjing
Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, mereka yang bershio anjing biasanya memiliki ambisi yang kuat.
Adapun ambisinya itu dikatakan bisa jadi salah satu modal yang baik untuk mengubah di akhir tahun 2026 ini.
Astrolog meramalkan, mereka yang bershio satu ini akan memperoleh banyak peluang untuk mendapatkan uang.
Bila mereka mau berusaha keras, bukan tidak mungkin kalau kekayaan akan segera datang menghampiri.
2. Shio Macan
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Jawa Pos
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