Suka Berbagi dan Menolong, 5 Weton Ini Disebut Punya Jalan Rezeki yang Berlimpah

seseorang yang hartanya tak tertakar./Freepik/drobotdean
JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan primbon Jawa, rezeki seseorang tidak selalu dikaitkan dengan usaha dan kemampuan mengelola kehidupan. Karakter, perilaku, serta kebiasaan berbuat baik juga kerap dianggap memiliki hubungan dengan peruntungan.
Salah satu kepercayaan yang berkembang adalah anggapan bahwa orang yang gemar berbagi dan membantu sesama akan memperoleh keberkahan dalam kehidupannya. Sedekah bahkan dipercaya dapat menjadi salah satu jalan terbukanya rezeki.
Pandangan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, sehingga tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang akan memperoleh kekayaan hanya karena bersedekah atau memiliki weton tertentu.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang disebut memiliki karakter dermawan dan dikaitkan dengan kelancaran rezeki dalam penafsiran primbon Jawa.
Berikut daftarnya:
Pemilik weton Senin Legi dalam penafsiran primbon digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain. Mereka disebut mudah berempati dan tidak keberatan memberikan bantuan ketika melihat seseorang mengalami kesulitan.
Sikap suka menolong menjadi salah satu karakter yang membuat weton ini disebut memiliki energi positif. Mereka juga digambarkan mampu menciptakan suasana nyaman di lingkungan sekitar.
Dalam kepercayaan primbon, kedermawanan Senin Legi dipercaya berkaitan dengan datangnya keberkahan. Rezeki yang diberikan kepada orang lain diyakini dapat kembali dalam bentuk kesempatan atau keberuntungan lain.
Namun, keyakinan mengenai rezeki yang kembali setelah bersedekah merupakan pandangan tradisional dan bukan hubungan sebab-akibat yang dapat dipastikan.
Rabu Pahing disebut memiliki naluri bisnis yang cukup kuat. Mereka digambarkan mampu membaca peluang dan melihat potensi dari situasi yang belum tentu diperhatikan oleh orang lain.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022