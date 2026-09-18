Suka Berbagi dan Menolong, 5 Weton Ini Disebut Punya Jalan Rezeki yang Berlimpah

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan primbon Jawa, rezeki seseorang tidak selalu dikaitkan dengan usaha dan kemampuan mengelola kehidupan. Karakter, perilaku, serta kebiasaan berbuat baik juga kerap dianggap memiliki hubungan dengan peruntungan.

Salah satu kepercayaan yang berkembang adalah anggapan bahwa orang yang gemar berbagi dan membantu sesama akan memperoleh keberkahan dalam kehidupannya. Sedekah bahkan dipercaya dapat menjadi salah satu jalan terbukanya rezeki.

Pandangan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, sehingga tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang akan memperoleh kekayaan hanya karena bersedekah atau memiliki weton tertentu.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang disebut memiliki karakter dermawan dan dikaitkan dengan kelancaran rezeki dalam penafsiran primbon Jawa.

Berikut daftarnya:

1. Senin Legi Pemilik weton Senin Legi dalam penafsiran primbon digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain. Mereka disebut mudah berempati dan tidak keberatan memberikan bantuan ketika melihat seseorang mengalami kesulitan.

Sikap suka menolong menjadi salah satu karakter yang membuat weton ini disebut memiliki energi positif. Mereka juga digambarkan mampu menciptakan suasana nyaman di lingkungan sekitar.

Dalam kepercayaan primbon, kedermawanan Senin Legi dipercaya berkaitan dengan datangnya keberkahan. Rezeki yang diberikan kepada orang lain diyakini dapat kembali dalam bentuk kesempatan atau keberuntungan lain.

Namun, keyakinan mengenai rezeki yang kembali setelah bersedekah merupakan pandangan tradisional dan bukan hubungan sebab-akibat yang dapat dipastikan.