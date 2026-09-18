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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 18 September 2026 | 22.58 WIB

Tak Mudah Kekurangan, 7 Weton Ini Konon Punya Jalan Rezeki yang Lancar

weton hidup serba kecukupan selalu dialiri kekayaan dan jalani keberlimpahan./Freepik. - Image

weton hidup serba kecukupan selalu dialiri kekayaan dan jalani keberlimpahan./Freepik.

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perhitungan yang berasal dari perpaduan hari dalam penanggalan tujuh hari dengan pasaran Jawa. Weton kemudian kerap digunakan dalam berbagai tradisi untuk menggambarkan karakter maupun peruntungan seseorang.

Salah satu pembahasan yang cukup populer adalah weton yang dianggap memiliki jalan rezeki baik. Dalam penafsiran primbon, beberapa weton dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kehidupan berkecukupan dan kemakmuran.

Meski demikian, pandangan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Ramalan tersebut tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi ekonomi atau masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Panggilan Leluhur, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki dan kehidupan yang serba berkecukupan.

Berikut daftarnya:

1. Minggu Paing

Minggu Paing memiliki jumlah neptu 14, yang berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Paing sebesar 9.

Dalam penafsiran primbon, pemilik weton ini digambarkan mempunyai daya tarik dan karisma yang cukup kuat. Mereka disebut mampu membuat orang lain memberikan perhatian dan kepercayaan tanpa harus terlalu banyak mencari sorotan.

Perjalanan hidupnya juga tidak selalu digambarkan mulus. Karisma dan pencapaian yang dimiliki terkadang disebut dapat menimbulkan rasa iri dari orang lain.

Meski begitu, nama baik dan kemampuan berkomunikasi dianggap menjadi salah satu modal penting bagi Minggu Paing. Dari hubungan sosial tersebut, peluang dan jalan rezeki dipercaya dapat terbuka.

2. Selasa Pon

Selasa Pon mempunyai neptu 10, berasal dari hari Selasa bernilai 3 dan pasaran Pon bernilai 7.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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