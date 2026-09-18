Berkah Datang dari Berbagai Arah, 6 Shio Ini Konon Bakal Hidup Makin Makmur

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, perjalanan rezeki seseorang kerap digambarkan seperti arus air yang terus bergerak. Ada masa ketika alirannya terasa deras, tetapi ada pula periode ketika peruntungan berjalan lebih lambat.

Dalam kepercayaan dan ramalan tradisional, beberapa shio dipercaya memiliki fase tertentu ketika peluang finansial menjadi lebih terbuka. Karakter seperti ketekunan, keberanian mengambil keputusan, kecerdikan, dan kemampuan menjaga hubungan dengan orang lain kerap dikaitkan dengan datangnya keberuntungan.

Namun, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan atau hiburan dan tidak dapat dijadikan kepastian bahwa seseorang akan menjadi kaya atau memperoleh keuntungan finansial.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang disebut tengah memasuki periode penuh peluang dan kemakmuran.

Berikut daftarnya:

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal dalam astrologi Tiongkok sebagai sosok yang cerdas, cekatan, dan pandai membaca keadaan. Karakter tersebut membuat mereka sering dikaitkan dengan kemampuan menemukan peluang yang luput dari perhatian orang lain.

Dalam ramalan ini, kemampuan menyusun strategi disebut menjadi salah satu faktor yang mendukung peruntungan finansial Tikus. Kesempatan dapat muncul melalui usaha pribadi, kerja sama, maupun keputusan investasi.

Jika mampu mengelola peluang dengan baik, pemilik Shio Tikus disebut berpotensi mengalami peningkatan kondisi keuangan. Ramalan bahkan menggambarkan hasil tersebut dapat menjadi bekal untuk memberikan kehidupan yang lebih nyaman bagi keluarga.

2. Shio Naga Naga merupakan salah satu simbol yang kuat dalam kebudayaan Tiongkok dan sering dikaitkan dengan kekuasaan, keberanian, serta pencapaian.