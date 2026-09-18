Dulu Dipandang Sebelah Mata, 7 Shio Ini Konon Segera Menikmati Hidup Lebih Makmur

JawaPos.com – Perjalanan hidup seseorang tidak selalu berjalan lurus. Ada masa ketika seseorang menghadapi berbagai keterbatasan, diremehkan, atau belum mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Dalam astrologi Tiongkok, sejumlah shio dipercaya mempunyai karakter yang membuat mereka mampu bangkit setelah melewati masa sulit. Tekanan dan pandangan sebelah mata justru dianggap dapat menjadi pengalaman yang mendorong mereka untuk berkembang.

Seiring berjalannya waktu, usaha, ketekunan, serta kemampuan memanfaatkan peluang disebut dapat membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Perubahan tersebut digambarkan dari kondisi yang sebelumnya penuh tantangan menuju keadaan yang lebih mapan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut mengalami perubahan peruntungan, dari masa sulit dan diremehkan menuju peluang kemakmuran serta kesuksesan. Berikut daftarnya:

1. Shio Tikus Shio Tikus terkadang dipandang sebelah mata karena karakter mereka yang cenderung sederhana dan tidak selalu berusaha menjadi pusat perhatian.

Namun, anggapan tersebut tidak menggambarkan seluruh kemampuan yang dimiliki Tikus. Mereka dikenal cerdas, cepat membaca situasi, dan mampu bergerak secara lincah ketika menemukan sebuah kesempatan.

Dalam ramalan tersebut, kemampuan yang selama ini dimiliki Shio Tikus disebut mulai mendapatkan pengakuan. Peluang dalam pekerjaan maupun bisnis berpotensi memberikan ruang bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan sebenarnya.

Jika mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik, perubahan tersebut dipercaya dapat membawa Tikus menuju kondisi kehidupan yang lebih mapan.

2. Shio Babi Shio Babi kerap mendapatkan berbagai anggapan mengenai karakter mereka. Ada yang menilai mereka terlalu santai atau kurang memiliki ambisi besar dalam mengejar sesuatu.