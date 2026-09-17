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Rabbany Wanadriani
Kamis, 17 September 2026 | 21.02 WIB

Rezeki Tak Terduga Menanti, 4 Zodiak Ini Diprediksi Makin Makmur Menurut Astrologi

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Perubahan positif dalam urusan finansial disebut berpotensi menghampiri sejumlah zodiak dalam waktu dekat. Berdasarkan ramalan astrologi, ada empat zodiak yang diprediksi memiliki peluang memperoleh tambahan pemasukan dan menikmati kondisi kehidupan yang lebih sejahtera.

Keberuntungan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perkembangan karier, hasil investasi, peluang bisnis, hingga uang tambahan yang datang di luar perkiraan.

Bagi mereka yang selama ini bekerja keras atau mengambil langkah strategis dalam mengelola keuangan, periode mendatang disebut bisa menjadi momentum untuk menikmati hasil dari usaha tersebut.

Dilansir SunSigns, berikut empat zodiak yang disebut berpeluang mendapatkan rezeki nomplok dan mengalami peningkatan kemakmuran.

1. Leo

Leo disebut memiliki peluang untuk kembali berada dalam situasi yang menguntungkan. Karakter percaya diri dan keberanian mengambil kesempatan dapat membuka pintu menuju peluang finansial baru.

Rezeki tersebut bisa datang melalui proyek kreatif, pertemuan yang tidak direncanakan, maupun kesempatan yang muncul berkat kemampuan Leo dalam membangun koneksi.

Keinginan yang selama ini dikejar, seperti mengembangkan bisnis atau mengelola investasi, juga berpotensi memberikan hasil yang lebih besar dari perkiraan.

Bagi Leo, keberuntungan bukan hanya soal datangnya uang secara tiba-tiba. Kerja keras dan keberanian memanfaatkan peluang juga menjadi bagian penting dari perkembangan finansial tersebut.

2. Scorpio

Scorpio dikenal memiliki pertimbangan yang cukup matang ketika berhubungan dengan uang. Mereka cenderung memperhatikan momentum sebelum mengambil keputusan finansial.

Menurut ramalan astrologi yang dilansir SunSigns, langkah yang sebelumnya diambil Scorpio berpotensi mulai memperlihatkan hasil.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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