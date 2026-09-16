Hoki Finansial Menguat, Ini 6 Shio yang Disebut Berpeluang Hidup Makmur

JawaPos.com – Meraih kehidupan yang mapan secara finansial menjadi impian banyak orang. Untuk mencapainya, seseorang biasanya membutuhkan kerja keras, perencanaan, serta kemampuan melihat dan memanfaatkan peluang.

Dalam astrologi Tiongkok, peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang dimilikinya. Setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan energi yang berbeda, termasuk dalam hal pekerjaan, hubungan sosial, maupun keuangan.

Ada sejumlah shio yang dalam kepercayaan tersebut sering dikaitkan dengan kemakmuran dan kemampuan menemukan peluang finansial. Namun, hal ini merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut enam shio yang dipercaya memiliki peruntungan kuat dalam urusan rezeki dan kemakmuran.

1. Shio Naga – Identik dengan Kejayaan Dalam budaya Tiongkok, Naga kerap menjadi simbol kekuatan, keberhasilan, dan kejayaan. Karena itu, pemilik Shio Naga dalam berbagai ramalan sering dikaitkan dengan ambisi dan kemampuan memimpin.

Mereka dipercaya mempunyai kepercayaan diri yang dapat membantu ketika berhadapan dengan peluang baru. Kemampuan beradaptasi juga disebut menjadi salah satu kekuatan yang mendukung perjalanan karier maupun bisnis.

Dalam urusan finansial, Shio Naga diramal memiliki peluang untuk berkembang ketika mampu memanfaatkan jaringan dan kesempatan yang datang secara tepat.

2. Shio Tikus – Pandai Melihat Peluang Meski dikenal sebagai hewan berukuran kecil, Tikus dalam astrologi Tiongkok justru kerap dikaitkan dengan kecerdasan dan kecermatan.

Pemilik Shio Tikus dipercaya mempunyai kemampuan membaca situasi dan mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan. Karakter tersebut dapat menjadi modal penting ketika mengatur keuangan atau menjalankan usaha.