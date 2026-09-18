Rezeki Mengalir dari Berbagai Arah, 7 Weton Ini Disebut Paling Beruntung

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Sebagian orang juga menggunakannya sebagai bagian dari perhitungan tradisional untuk membaca karakter dan peruntungan seseorang.

Salah satu istilah yang kerap muncul dalam pembahasan primbon adalah weton kelas sultan, yakni sebutan populer untuk weton yang dipercaya memiliki peruntungan rezeki dan kehidupan yang baik.

Kepercayaan tersebut berkembang dalam budaya dan tradisi Jawa. Namun, ramalan berdasarkan weton merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi ekonomi atau masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Pandawa Cirebon, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki karakter dan peruntungan yang dikaitkan dengan kehidupan makmur.

Berikut daftarnya:

1. Kamis Wage Pemilik weton Kamis Wage digambarkan sebagai pribadi yang cermat ketika menentukan langkah. Mereka disebut lebih suka mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan penting.

Karakter penuh perhitungan tersebut dipercaya membuat mereka mampu menghindari keputusan yang berisiko besar. Mereka juga dianggap memiliki kemampuan menemukan kesempatan ketika situasi sedang tidak mudah.

Dalam urusan pekerjaan, karakter strategis ini disebut cocok dengan aktivitas yang membutuhkan perencanaan jangka panjang. Bisnis, investasi, maupun posisi yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi menjadi beberapa bidang yang kerap dikaitkan dengan weton ini.

2. Jumat Kliwon Jumat Kliwon sering digambarkan memiliki daya tarik sosial yang kuat. Orang yang lahir pada weton ini disebut mampu membuat orang lain merasa nyaman sehingga lebih mudah membangun kepercayaan.