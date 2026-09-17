Beruntung di Akhir Bulan! 3 Zodiak Ini Diprediksi Menarik Kekayaan hingga 27 September 2026

JawaPos.com — Tiga zodiak disebut memiliki peluang untuk menarik kekayaan dan kesuksesan pada pekan 21–27 September 2026. Ramalan ini dikaitkan dengan sejumlah perubahan astrologi, mulai dari dimulainya musim Libra hingga Bulan Purnama di Aries dan perpindahan Mars ke Leo.

Dilansir dari YourTango, Kamis (17/9/2026), astrolog dan pakar hubungan Kate Rose menyebut periode tersebut sebagai waktu yang mendorong tindakan nyata untuk mengejar keinginan dan tujuan.

Musim Libra dimulai pada 22 September, bertepatan dengan ekuinoks musim gugur. Menurut Rose, energi Libra mengingatkan bahwa seseorang tidak selalu harus mencapai keberhasilan seorang diri.

Situasi kemudian berubah ketika Bulan Purnama berada di Aries pada 26 September. Sehari setelahnya, Mars berpindah ke Leo.

Menurut interpretasi Rose, rangkaian peristiwa itu membuat energi api semakin kuat pada penghujung pekan. Karena itu, hasil yang diperoleh seseorang dinilai berkaitan dengan seberapa besar tindakan yang dilakukan.

1. Virgo

Virgo disarankan memberi perhatian lebih pada kemitraan yang berpotensi mendukung tujuan finansial. Memasuki musim Libra, zodiak ini disebut berada dalam periode yang baik untuk memilih orang-orang yang dapat membantu membuka peluang baru.

Rose menyarankan Virgo tidak menutup diri terhadap kolaborasi bisnis maupun kerja sama finansial. Melepaskan kebutuhan untuk selalu mengendalikan keadaan juga menjadi bagian penting dari ramalan ini.

Menurut Rose, orang-orang yang tepat berpotensi hadir dan membantu Virgo mencapai tingkat keberhasilan yang sebelumnya dianggap sulit dijangkau.