Akhir September Jadi Titik Balik Finansial, Ini 9 Tanggal Lahir yang Diramal Beruntung

ilustrasi orang yang banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Peruntungan finansial menjadi salah satu hal yang kerap dibahas dalam numerologi. Berdasarkan kepercayaan ini, angka yang berkaitan dengan tanggal kelahiran seseorang dipercaya memiliki karakter dan energi tertentu.

Memasuki penghujung September 2026, sejumlah tanggal lahir disebut berada dalam periode yang mendukung perkembangan finansial. Peluang tersebut digambarkan dapat hadir melalui pekerjaan, pengakuan atas kemampuan, maupun sumber penghasilan yang baru.

Kerja keras yang selama ini dilakukan juga dipercaya mulai menunjukkan hasil. Kreativitas, konsistensi, dan keberanian mengambil kesempatan menjadi beberapa faktor yang disebut dapat membuka jalan menuju kondisi finansial yang lebih baik.

Dilansir dari YourTango, terdapat sembilan tanggal lahir yang diprediksi memiliki peluang mengalami terobosan keuangan pada akhir September 2026. Berikut rinciannya:

1. Tanggal 2, 11, dan 29 Orang yang lahir pada tanggal 2, 11, atau 29 disebut memiliki peruntungan yang berkaitan dengan ketekunan dan kestabilan. Usaha yang dilakukan secara konsisten berpeluang mulai memberikan hasil.

Pencapaian yang sebelumnya terasa biasa saja dapat memperoleh perhatian atau apresiasi dari lingkungan profesional. Pengakuan tersebut bahkan disebut dapat diikuti dengan tambahan keuntungan secara finansial.

Periode ini menjadi kesempatan untuk menikmati hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Jika mendapatkan pemasukan ekstra, pengelolaan yang bijaksana dapat membantu menjaga kestabilan keuangan.

2. Tanggal 5, 14, dan 23 Mereka yang lahir pada tanggal 5, 14, dan 23 disebut memiliki peluang finansial yang berkaitan dengan kemampuan menunjukkan bakat kepada orang lain.

Kreativitas dan keberanian tampil menjadi modal penting. Ketika kemampuan tersebut mendapatkan ruang yang tepat, peluang baru dapat muncul, baik dalam pekerjaan maupun aktivitas yang menghasilkan pendapatan.

Dalam ramalan numerologi yang dilansir YourTango, semakin berani seseorang memperlihatkan potensinya, semakin terbuka pula kesempatan untuk mendapatkan pengakuan dan peluang finansial.

Kemampuan memimpin juga disebut dapat menjadi nilai tambah, terutama bagi mereka yang sedang mengejar posisi atau tanggung jawab yang lebih besar.

3. Tanggal 8, 17, dan 26 Orang yang lahir pada tanggal 8, 17, atau 26 disebut mempunyai kesempatan untuk memperoleh terobosan melalui cara berpikir yang berbeda.