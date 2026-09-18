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Niko Sulpriyono
Jumat, 18 September 2026 | 12.58 WIB

6 Zodiak Beruntung 17 September 2026: Jangan Kaget, Rezeki Besar Sedang Mengejar Anda!

Ilustrasi Zodiak Beruntung (freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Beruntung (freepik)

JawaPos.com - Kamis, 17 September 2026 menjadi hari yang membawa warna berbeda bagi kehidupan setiap zodiak. 

Sejumlah tanda zodiak disebut berada dalam situasi yang lebih positif, mulai dari bertemu orang-orang yang memberikan dukungan hingga munculnya peluang yang sebelumnya tidak diperkirakan. 

Meski demikian, beberapa persoalan tetap perlu dihadapi dengan tenang dan bijaksana.

Dalam pembacaan zodiak kali ini, terdapat 6 zodiak yang memperoleh gambaran menarik terkait keberuntungan dan rezeki. 

Scorpio berpotensi mendapatkan pengaruh positif dari orang-orang di sekitarnya, sedangkan Taurus disebut memiliki peluang menerima rezeki tidak terduga serta melihat sejumlah harapan mulai terwujud.

Tidak hanya Scorpio dan Taurus, Cancer, Virgo, Capricorn, serta Pisces juga memiliki perkembangan masing-masing. 

Ada yang mampu melewati persoalan rumit, memperoleh rezeki dari arah yang tidak disangka, hingga menemukan keberanian baru. 

Lantas, zodiak apa saja yang termasuk dalam daftar 6 zodiak beruntung 17 September 2026? 

Inilah penjelasannya yang dilansir dari YouTube ZODIAK HARIAN pada Kamis (18/09).

1. Scorpio

Scorpio menjadi salah satu zodiak yang memperoleh gambaran positif pada 17 September 2026. 

Anda berpotensi bertemu dengan beberapa orang baik yang membawa pengaruh positif dalam kehidupan. 

Pertemuan tersebut dapat menghadirkan suasana yang lebih menyenangkan sekaligus memberikan dukungan ketika Anda sedang menghadapi berbagai persoalan.

Kehadiran orang-orang yang tepat juga dapat membuat Scorpio semakin menyadari berbagai hal baik yang masih dimiliki. 

Meskipun ada persoalan finansial yang belum sepenuhnya terselesaikan, kondisi tersebut tidak berarti seluruh keadaan berjalan buruk. 

Editor: Hanny Suwindari
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