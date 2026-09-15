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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 15 September 2026 | 21.53 WIB

Rezeki dan Kehidupan Harmonis, 7 Weton Ini Konon Punya Peruntungan Istimewa

weton yang jalan hidupnya penuh kecukupan dan kemuliaan - Image

weton yang jalan hidupnya penuh kecukupan dan kemuliaan

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter serta perjalanan hidup seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran tertentu dipercaya memiliki gambaran mengenai sifat, peruntungan, hingga cara seseorang menjalani kehidupannya.

Ada sejumlah weton yang dalam primbon disebut mempunyai karakter positif dan membawa energi baik bagi lingkungan di sekitarnya. Pemiliknya digambarkan sebagai pribadi yang ringan tangan, menghargai orang lain, penyabar, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap keluarga.

Sikap tersebut dipercaya dapat menjadi jalan datangnya keberkahan. Bukan hanya dalam bentuk materi, kecukupan juga dapat dimaknai sebagai ketenteraman, hubungan harmonis, serta kehidupan yang dipenuhi orang-orang yang menghargai keberadaannya.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki jalan kehidupan penuh kecukupan dan kemuliaan.

1. Senin Legi

Senin Legi mempunyai neptu 9, berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Legi sebesar 5.

Pemilik weton ini dikenal memiliki pembawaan yang ramah serta mudah membuat orang lain merasa nyaman. Mereka juga dipercaya mempunyai hati yang ringan untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitarnya.

Sikap dermawan dan tutur kata yang lembut menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan Senin Legi. Mereka cenderung berhati-hati dalam berbicara agar tidak melukai perasaan orang lain.

Dalam kehidupan keluarga, pemilik weton ini disebut berusaha memberikan yang terbaik melalui kerja kerasnya. Mereka juga tidak selalu memandang harta sebagai sesuatu yang harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya.

Bagi mereka, berbagi dengan orang lain justru dipercaya menjadi salah satu cara memperoleh ketenteraman dan keberkahan hidup.

2. Rabu Legi

Rabu Legi memiliki neptu 12, terdiri dari Rabu yang bernilai 7 dan Legi dengan nilai 5.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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