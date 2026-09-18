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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 18 September 2026 | 22.28 WIB

Rezeki Terus Mengalir, 5 Weton Ini Dipercaya Punya Jalan Hidup Penuh Keberuntungan

seseorang yang terlahir dengan nasib emas./Freepik/freelancerparvej - Image

seseorang yang terlahir dengan nasib emas./Freepik/freelancerparvej

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya berkaitan dengan hari kelahiran seseorang. Perhitungan antara hari dan pasaran juga kerap digunakan dalam primbon untuk menggambarkan karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Berbagai tafsir mengenai weton kemudian melahirkan banyak ramalan, termasuk mengenai rezeki, keberuntungan, hingga potensi kesuksesan. Meski bersifat kepercayaan tradisional dan bukan kepastian mengenai masa depan, pembahasan tentang weton masih menarik perhatian masyarakat.

Di antara berbagai kombinasi weton, terdapat sejumlah weton yang dalam ramalan primbon kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kemudahan dalam mencari rezeki.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang disebut memiliki “nasib emas” dan dipercaya mempunyai jalan menuju kejayaan serta kemakmuran. Berikut uraiannya:

1. Jumat Legi – Punya Karisma dan Jiwa Pemimpin

Orang yang lahir pada Jumat Legi dalam penafsiran primbon sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki pembawaan tenang dan berwibawa.

Mereka dipercaya mampu menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan serta memiliki kemampuan dalam membangun hubungan dengan orang lain. Karakter tersebut membuat Jumat Legi kerap dikaitkan dengan sosok yang mampu memimpin atau menjadi tempat orang lain mencari perlindungan.

Dalam urusan rezeki, weton ini dipercaya memiliki jalan yang relatif terbuka. Kesempatan untuk mendapatkan kemajuan dapat muncul melalui pekerjaan, usaha, maupun posisi yang memberikan tanggung jawab lebih besar.

Bukan hanya kekayaan materi, keberhasilan Jumat Legi juga digambarkan dapat hadir dalam bentuk kepercayaan dan penghormatan dari lingkungan sekitar.

2. Rabu Pahing – Dipercaya Mudah Menemukan Peluang

Rabu Pahing menjadi salah satu weton yang sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam berbagai ramalan tradisional Jawa.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai kemampuan untuk melihat kesempatan yang muncul di sekelilingnya. Ketika menjalankan pekerjaan atau usaha, mereka juga digambarkan mudah membangun kerja sama dengan orang-orang yang dapat memberikan dukungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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