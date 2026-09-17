4 Zodiak Ini Bak Magnet Rezeki dan Keberuntungan Mulai Kamis, 17 September 2026

Ilustrasi Bak Magnet Rezeki (magnific)
JawaPos.com - Kamis, 17 September 2026, menghadirkan momentum yang menarik dalam pembacaan astrologi.
Pada tanggal tersebut, Jupiter, yang dalam astrologi sering dikaitkan dengan keberuntungan, pertumbuhan, dan kelimpahan, berada di derajat ke-15 Leo.
Posisi ini dianggap menonjol karena berada tepat di pusat tanda zodiak Leo.
Dalam astrologi, Leo identik dengan rasa percaya diri, keberanian, kreativitas, daya tarik, dan kemampuan untuk menunjukkan potensi diri.
Ketika Jupiter berada di wilayah tersebut, energi yang berkaitan dengan karakter Leo dipercaya menjadi lebih kuat.
Kondisi ini dapat dikaitkan dengan keberanian untuk mengambil peluang dan mengembangkan sesuatu yang selama ini telah diperjuangkan.
Menariknya, keberuntungan dalam pembacaan astrologi tidak selalu berarti datangnya uang secara mendadak.
Rezeki dapat hadir melalui kesempatan baru, perkembangan karier, hubungan yang semakin erat, dukungan dari orang lain, maupun suasana kehidupan yang menjadi lebih nyaman.
Karena itu, peluang yang muncul tetap perlu disikapi dengan pertimbangan dan tindakan nyata.
Ada 4 zodiak yang mendapatkan sorotan dalam pembacaan astrologi pada Kamis, 17 September 2026, yaitu Leo, Aquarius, Scorpio, dan Taurus.
Masing-masing memiliki jalur berbeda dalam menarik peluang dan kelimpahan.
Berikut penjelasannya yang dilansir dari Yourtango.com.
1. Leo
Leo menjadi zodiak yang memperoleh sorotan kuat ketika Jupiter berada di derajat ke-15 Leo.
Dalam pembacaan astrologi, kondisi tersebut menggambarkan momentum ketika rasa percaya diri dan keberanian untuk menunjukkan jati diri semakin menguat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022