4 Zodiak Ini Bak Magnet Rezeki dan Keberuntungan Mulai Kamis, 17 September 2026

JawaPos.com - Kamis, 17 September 2026, menghadirkan momentum yang menarik dalam pembacaan astrologi.

Pada tanggal tersebut, Jupiter, yang dalam astrologi sering dikaitkan dengan keberuntungan, pertumbuhan, dan kelimpahan, berada di derajat ke-15 Leo.

Posisi ini dianggap menonjol karena berada tepat di pusat tanda zodiak Leo.

Dalam astrologi, Leo identik dengan rasa percaya diri, keberanian, kreativitas, daya tarik, dan kemampuan untuk menunjukkan potensi diri.

Ketika Jupiter berada di wilayah tersebut, energi yang berkaitan dengan karakter Leo dipercaya menjadi lebih kuat.

Kondisi ini dapat dikaitkan dengan keberanian untuk mengambil peluang dan mengembangkan sesuatu yang selama ini telah diperjuangkan.

Menariknya, keberuntungan dalam pembacaan astrologi tidak selalu berarti datangnya uang secara mendadak.

Rezeki dapat hadir melalui kesempatan baru, perkembangan karier, hubungan yang semakin erat, dukungan dari orang lain, maupun suasana kehidupan yang menjadi lebih nyaman.

Karena itu, peluang yang muncul tetap perlu disikapi dengan pertimbangan dan tindakan nyata.

Ada 4 zodiak yang mendapatkan sorotan dalam pembacaan astrologi pada Kamis, 17 September 2026, yaitu Leo, Aquarius, Scorpio, dan Taurus.

Masing-masing memiliki jalur berbeda dalam menarik peluang dan kelimpahan.

Berikut penjelasannya yang dilansir dari Yourtango.com.

1. Leo

Leo menjadi zodiak yang memperoleh sorotan kuat ketika Jupiter berada di derajat ke-15 Leo.