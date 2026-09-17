Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 17 September 2026 | 21.33 WIB

Ada Kejutan Besar, 4 Zodiak Ini Bakal Terima Keberuntungan dalam Dua Minggu Mendatang

ilustrasi zodiak beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Perwakilan dari empat zodiak akan sangat beruntung di akhir bulan September 2025.

Mereka akan bisa menjadi kaya dan menaiki tangga karier, tampaknya semua kemalangan akan berlalu begitu saja.

Dilansir sunsigns, berikut empat zodiak beruntung yang akan menerima kejutan besar dalam dua minggu mendatang.

1. Pisces

Akhir bulan akan memberi Anda peluang untuk mengembangkan karier.

Nantikan penghasilan tambahan, Anda mungkin akan menemukan sumber keuangan baru.

Namun, Anda bisa saja menghadapi pengeluaran tak terduga, tetapi itu tidak akan membuat Anda kesal.

2. Cancer

Di akhir bulan ini, Anda mungkin mencapai stabilitas dalam semua aspek hidup.

Jangan puas dengan apa yang sudah Anda miliki.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Gemini Besok Jumat, 18 September 2026: Andalkan Dukungan dan Jaga Fokus - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Besok Jumat, 18 September 2026: Andalkan Dukungan dan Jaga Fokus

Kamis, 17 September 2026 | 21.32 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Jumat, 18 September 2026: Tetap Percaya Diri Hadapi Perubahan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Jumat, 18 September 2026: Tetap Percaya Diri Hadapi Perubahan

Kamis, 17 September 2026 | 21.29 WIB

Ramalan Zodiak Aries Besok Jumat, 18 September 2026: Lepaskan Beban dan Hargai Usaha - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Besok Jumat, 18 September 2026: Lepaskan Beban dan Hargai Usaha

Kamis, 17 September 2026 | 21.26 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore