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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 18 September 2026 | 22.17 WIB

Dulu Penuh Cobaan, 6 Weton Ini Disebut Mulai Menikmati Keberuntungan Finansial

seseorang yang keuangannya mulai membaik./Freepik/SkelDry

JawaPos.com – Perjalanan menuju kehidupan yang lebih mapan biasanya membutuhkan proses panjang. Usaha, kesabaran, kegagalan, hingga berbagai tantangan sering menjadi bagian yang harus dilewati sebelum seseorang mencapai kondisi yang diharapkan.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, setiap weton dipercaya mempunyai karakter serta gambaran peruntungan yang berbeda. Beberapa weton bahkan disebut memiliki perjalanan yang penuh ujian sebelum akhirnya memasuki fase kehidupan yang lebih baik.

Ketika usaha dilakukan secara konsisten, peluang baru diyakini dapat muncul dari berbagai arah. Dalam ramalan weton, kondisi tersebut kerap digambarkan sebagai terbukanya jalan rezeki setelah melewati masa sulit.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut berpeluang mengalami perbaikan kondisi finansial setelah melewati berbagai perjuangan. Berikut daftarnya:

1. Weton Senin Pon

Orang yang lahir pada Senin Pon dikenal dalam primbon sebagai pribadi yang memiliki keteguhan hati dan semangat untuk terus berusaha.

Mereka mungkin pernah menghadapi kegagalan atau mendapat pandangan kurang menyenangkan dari lingkungan. Namun, berbagai pengalaman tersebut justru digambarkan sebagai proses yang membuat mereka semakin kuat.

Dalam ramalan tersebut, kondisi finansial Senin Pon disebut mulai menunjukkan perubahan setelah berbagai usaha yang dilakukan. Peluang seperti proyek baru, pekerjaan tambahan, atau tawaran bisnis dapat menjadi jalan untuk meningkatkan pemasukan.

2. Weton Rabu Wage

Rabu Wage kerap dikaitkan dengan karakter sabar dan mampu bertahan dalam menghadapi proses yang panjang. Mereka tidak selalu mendapatkan hasil secara instan, tetapi cenderung terus menjalani apa yang sudah direncanakan.

Menurut lansiran Ngaos Jawa, weton ini digambarkan sebagai salah satu yang dapat merasakan hasil setelah melewati periode penuh perjuangan.

Dalam urusan finansial, peningkatan tersebut disebut lebih berkaitan dengan kestabilan yang dibangun secara bertahap. Hasil kerja keras yang dilakukan sebelumnya mulai memberikan manfaat dan membuat kondisi ekonomi menjadi lebih terarah.

3. Weton Jumat Kliwon

Jumat Kliwon merupakan salah satu weton yang cukup populer dalam pembahasan primbon Jawa. Weton ini kerap dikaitkan dengan karakter intuitif dan memiliki kepekaan terhadap keadaan di sekitarnya.

Dalam ramalan, kemampuan membaca peluang tersebut dipercaya dapat membantu mereka menemukan kesempatan meski berada dalam situasi yang sulit.

Usaha yang awalnya masih berskala kecil disebut memiliki peluang untuk berkembang apabila dikelola secara konsisten. Hambatan yang sebelumnya dianggap sebagai masalah pun dapat menjadi pengalaman untuk menemukan strategi baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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