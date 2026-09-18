Tua Bukan Berarti Surut, 7 Shio Ini Diprediksi Justru Semakin Kaya

JawaPos.com – Kondisi finansial seseorang umumnya tidak terbentuk secara instan. Kekayaan dapat diperoleh melalui proses panjang yang melibatkan kerja keras, kemampuan mengatur keuangan, keputusan yang tepat, serta kesempatan yang datang pada waktu tertentu.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakter dan gambaran peruntungan yang berbeda. Ada sejumlah shio yang disebut baru merasakan kemapanan finansial setelah melewati berbagai tahap kehidupan.

Semakin bertambah usia, pengalaman dan kemampuan mengelola sumber daya dianggap dapat membantu mereka mencapai kondisi ekonomi yang lebih stabil. Dalam ramalan, beberapa di antaranya bahkan disebut berpeluang menikmati hasil kerja keras ketika memasuki usia matang.

Dilansir dari Rezeki & Hoki, berikut tujuh shio yang disebut memiliki peluang mencapai kondisi finansial lebih baik seiring bertambahnya usia.

1. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang cenderung sabar dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Karakter tersebut juga disebut tercermin dalam cara mereka mengelola keuangan.

Mereka biasanya lebih mempertimbangkan manfaat jangka panjang sebelum menggunakan uang atau mengambil keputusan finansial. Kebiasaan menabung dan menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan dapat menjadi modal untuk membangun kestabilan ekonomi.

Dalam ramalan tersebut, Kerbau disebut berpeluang mencapai kondisi finansial yang semakin kuat ketika memasuki usia 50 hingga 70 tahun.

2. Shio Naga Shio Naga sering dikaitkan dengan karakter percaya diri, berani, dan memiliki daya tarik yang kuat. Mereka juga dipercaya mampu melihat kesempatan yang dapat membawa keuntungan.

Keberanian mengambil langkah baru menjadi salah satu karakter yang membuat Naga tidak mudah melewatkan peluang. Jika diimbangi dengan perhitungan yang matang, keberanian tersebut dapat membantu mereka mengembangkan kondisi finansial.