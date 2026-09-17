3 Weton yang Rezekinya Deras di Akhir Tahun 2026, Jadi Kaya Tak Lagi Sekadar Mimpi

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, ada sejumlah weton yang akan memperoleh rezeki besar di akhir tahun 2026 ini.

Orang-orang yang terpilih ini diprediksi akan merasakan satu periode saat segalanya seperti sedang dimudahkan.

Banyak hal dalam hidup yang bisa dirasakan langsung perbedaannya seperti halnya yang berkaitan dengan keuangan.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan rezekinya akan deras di akhir tahun 2026 saat menjadi kaya kini tak lagi sekadar jadi mimpi.

1. Weton Minggu Pon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Pon umumnya memiliki sifat yang ramah.

Menurut perhitungan, di akhir tahun 2026 ini, rezeki mereka akan dilapangkan sampai bisa mudah mencari sesuap nasi.

Dari banyak kesempatan, mereka bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah tidak terbatas pada pekerjaan utama.

Pemasukan yang jauh lebih baik juga akhirnya bisa mengubah situasi keuangan mereka jadi makin baik dan relatif stabil.