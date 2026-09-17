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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 17 September 2026 | 21.38 WIB

3 Shio Ini Bakal Jadi Paling Beruntung dan Kaya Raya, Ketekunan Kunci Segalanya

Ilustrasi shio yang banyak rezeki karena sifat jujur (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi shio yang banyak rezeki karena sifat jujur (Dok. Freepik)

JawaPos.com  -- Dalam astrologi Tionghoa, sifat dan karakter setiap Shio dipercaya bisa memengaruhi jalan rezeki seseorang. Ada beberapa Shio yang dikenal tekun, rajin, dan tidak mudah menyerah.

Sifat tekun inilah yang akhirnya membuka jalan datangnya rezeki deras di tahun ini untuk beberapa Shio.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut ini merupakan tiga Shio yang rezekinya mengalir deras karena sifat yang dimilikinya dan berpotensi menjadi kaya raya.

1. Shio Ayam

Shio pertama yang diprediksi memiliki rezeki meningkat pesat karena sifat tekun dan pekerja keras yang dimilikinya.

Tahun 2026 ini, sifat tekun dan kerja keras yang dimiliki oleh Shio Ayam tidak akan sia-sia justru akan ada hasil yang berlipat ganda.

Bagi orang yang lahir di bawah naungan Shio Ayam yang memiliki usaha diprediksi akan mendapatkan keuntungan besar bisa datang dari ide kreatif dan jaringan pertemanan.

Bahkan mereka akan mendapat peluang dari luar negeri atau dunia digital bisa menjadi pintu letusan rezeki yang mendadak.

Ini menjadi waktu bagi Shio Ayam untuk menuai hasil dari kerja keras yang konsisten selama beberapa tahun terakhir.

2. Shio Monyet

Editor: Setyo Adi Nugroho
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