Pilih 1 Jendela Paling Tidak Disukai, Itulah yang Menguras Energi dan Menghalangi Menikmati Hidup

Pilihan gambar jendela yang paling tidak Anda sukai, ungkap hal apa yang menghalangi Anda menikmati hidup. (Instagram dasha.takisho.)
JawaPos.com - Kalau sebelum-sebelumnya Anda disuruh memilih gambar yang Anda sukai, kali ini cukup berbeda, Anda disuruh memilih satu gambar jendela yang paling tidak Anda sukai.
Dilansir JawaPos.com dari dashatakisho pada Jumat (12/3), melalui hal-hal yang paling tidak disukai terkadang mengungkap hal apa yang diam-diam menguras energi Anda, sehingga Anda tidak dapat menikmati hidup sepenuhnya.
Lebih lanjut, berikut ini arti dibalik masing-masing gambar jendela yang paling tidak Anda sukai.
Jendela 1
Pengorbanan diri menjadi hal yang menghalangi Anda menikmati hidup. Anda yang memilih jendela ini sering menempatkan kebutuhan orang lain diatas kebutuhan pribadi.
Anda sangat peduli pada orang-orang disekitar, bahkan merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, pola ini akan membuat Anda lelah secara emosional.
Ketika Anda terus-menerus memberi tanpa melindungi batasan pribadi, orang lain mungkin mulai mengharapkan kebaikan Anda daripada menghargainya.
Pelajaran untuk Anda adalah keseimbang, belajar bahwa merawat diri sendiri bukanlah egois, melainkan suatu keharusan.
Jendela 2
Keraguan diri menjadi hal yang menghalangi Anda menikmati hidup. Anda sering mempertanyakan apakah Anda benar-benar mampu atau siap untuk peluang tertentu?
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022