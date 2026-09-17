Pilih 1 Jendela Paling Tidak Disukai, Itulah yang Menguras Energi dan Menghalangi Menikmati Hidup

JawaPos.com - Kalau sebelum-sebelumnya Anda disuruh memilih gambar yang Anda sukai, kali ini cukup berbeda, Anda disuruh memilih satu gambar jendela yang paling tidak Anda sukai.

Dilansir JawaPos.com dari dashatakisho pada Jumat (12/3), melalui hal-hal yang paling tidak disukai terkadang mengungkap hal apa yang diam-diam menguras energi Anda, sehingga Anda tidak dapat menikmati hidup sepenuhnya.

Lebih lanjut, berikut ini arti dibalik masing-masing gambar jendela yang paling tidak Anda sukai.

Jendela 1

Pengorbanan diri menjadi hal yang menghalangi Anda menikmati hidup. Anda yang memilih jendela ini sering menempatkan kebutuhan orang lain diatas kebutuhan pribadi.

Anda sangat peduli pada orang-orang disekitar, bahkan merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, pola ini akan membuat Anda lelah secara emosional.

Ketika Anda terus-menerus memberi tanpa melindungi batasan pribadi, orang lain mungkin mulai mengharapkan kebaikan Anda daripada menghargainya.

Pelajaran untuk Anda adalah keseimbang, belajar bahwa merawat diri sendiri bukanlah egois, melainkan suatu keharusan.

Jendela 2