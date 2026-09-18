6 Zodiak Ini Mencari Sesuatu yang Lebih Baik dalam Hidup, Menginginkan Sesuatu yang Belum Dimiliki

JawaPos.com-Keinginan untuk terus mencari sesuatu yang lebih baik atau dorongan untuk mendapatkan lebih banyak ternyata berkaitan dengan astrologi.

Berdasarkan kepribadiannya, ada beberapa zodiak yang cenderung selalu mencari sesuatu yang lebih baik di dalam hidup.

Mungkin mereka terlihat sebagai sosok yang tidak bersyukur. Mereka tetap bahagia dengan kehidupannya saat ini, namun menginginkan segala sesuatu yang belum dimiliki.

Berdasarkan informasi dari laman .yourtango pada (18/9) berikut enam zodiak yang selalu mencari sesuatu yang lebih baik di dalam hidupnya.

Gemini

Gemini selalu mencari sesuatu yang lebih baik. Mereka tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Jika melakukan kesalahan, mereka cenderung menyalahkan orang lain. Jika mengambil jalan yang salah, mereka dapat menganggap orang lain bertanggungjawab atas kesalahan tersebut.

Virgo

Virgo cenderung tidak mudah puas. Mereka dapat menyalahkan faktor eksternal, mengejek keadaan yang membuat mereka merasa terjebak dan melampiaskan ketidakbahagiaan yang mereka rasakan. Kondisi tersebut sering menghalangi keyakinan virgo bahwa mereka dapat mencapai kesuksesan.

Sagittarius

Sagittarius mencari sesuatu yang lebih baik, keinginan tersebut bisa saja berupa impian. Mereka selalu mencari sesuatu yang lebih baik, yang terkadang tidak benar-benar ada dan hanya hidup dalam pikiran mereka.

Aries

Bagi aries, mendapatkan sesuatu yang diinginkan bukanlah bagian terpenting karena mereka lebih menikmati tantangan dalam proses mendapatkannya. Rasa ingin tahu mereka terhadap banyak hal membuat mereka sulit menetap pada sesuatu yang sudah diperjuangkan dengan keras.

Capricorn

Capricorn adalah zodiak yang berorientasi pada masa depan. Mereka kerap memperkirakan apa yang akan terjadi dan cukup pandai melakukannya karena memiliki intuisi yang kuat. Capricorn bukan berarti tidak puas dengan masa kini. Mereka justru sangat tertarik pada masa depan dan berbagai kemungkinan yang dapat dilakukan di dalamnya.