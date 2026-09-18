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Rabbany Wanadriani
Jumat, 18 September 2026 | 21.51 WIB

Keuangan Mulai Lega, 4 Zodiak Ini Diprediksi Menikmati Rezeki Nomplok

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Peruntungan finansial setiap orang dapat berubah seiring waktu. Dalam astrologi, sejumlah zodiak disebut sedang memasuki fase yang memberikan peluang lebih besar dalam urusan karier dan keuangan.

Bukan hanya peningkatan pendapatan, peluang tersebut juga dapat hadir dalam bentuk proyek baru, keuntungan investasi, bonus, maupun kesempatan bisnis yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

Dilansir dari SunSigns, terdapat empat zodiak yang disebut memiliki peluang menikmati kelonggaran finansial dan pemasukan tak terduga. Berikut daftarnya:

1. Leo

Leo dikenal sebagai pribadi yang percaya diri dan berani mengambil kesempatan. Karakter tersebut membuat mereka dinilai lebih mudah melihat peluang yang datang di sekitarnya.

Dalam ramalan astrologi, Leo berpotensi memperoleh keuntungan dari proyek kreatif, pekerjaan baru, pertemuan yang tidak disengaja, atau usaha yang selama ini mereka jalankan.

Target finansial yang sudah lama diupayakan juga disebut berpeluang mulai menunjukkan hasil. Bagi sebagian Leo, pemasukan tambahan dapat berasal dari bisnis, investasi, maupun kerja keras yang akhirnya membuahkan keuntungan.

2. Scorpio

Scorpio disebut memiliki kemampuan membaca situasi, termasuk ketika berhadapan dengan persoalan finansial. Mereka cenderung mempertimbangkan langkah sebelum memutuskan untuk menggunakan atau menanamkan uang.

Menurut ramalan yang dilansir SunSigns, keputusan finansial yang sebelumnya dilakukan Scorpio berpotensi memberikan hasil menjelang akhir tahun.

Keuntungan tersebut bisa berkaitan dengan investasi atau strategi keuangan yang telah dipersiapkan sejak sebelumnya. Namun, hasil nyata tentu tetap bergantung pada kondisi dan keputusan masing-masing individu.

3. Aquarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
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