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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 19 September 2026 | 05.05 WIB

5 Zodiak yang Makin Semangat Saat Diremehkan, Buktikan Kemampuan Sampai Bikin Orang Lain Terdiam

Ilustrasi seseorang yang termotivasi/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang termotivasi/Magnific

JawaPos.com-Lima zodiak ini justru akan semakin termotivasi dan sukses saat orang lain meragukan kemampuan mereka.

Diremehkan saja tidak cukup untuk membuat mereka berhenti melangkah. Sebaliknya, hal tersebut membuat mereka semakin ingin membuktikan bahwa orang-orang yang meragukan mereka ternyata sudah salah.

Berdasarkan informasi dari laman .yourtango yang dikutip pada (18/9) berikut lima zodiak yang justru semakin termotivasi saat diremehkan

Sagittarius memahami bahwa penolakan terkadang hanya pengalihan menuju sesuatu yang lain. Mereka akan terus berusaha sampai menemukan kesempatan baru yang bahkan menawarkan sesuatu yang lebih baik. Jika ditolak, mereka akan terus membuka diri sampai bertemu. Tidak ada yang mudah untuk menghentikan langkah mereka.

Capricorn disiplin dan bersedia meluangkan waktu untuk menyusun rencana langkah berikutnya dengan sangat matang. Capricorn pada akhirnya dapat mencapai hasil yang mereka inginkan. Mereka tidak akan mudah terpuruk hanya karena mengalami sedikit kemunduran atau menerima penilaian dari orang lain.

Aquarius sudah terbiasa diremehkan. Mereka tahu bahwa pemikirannya sudah berada beberapa langkah di depan. Pada akhirnya, orang-orang akan memahami apa yang sejak awal sudah diketahui aquarius. Keraguan orang lain tidak banyak mempengaruhi kepercayaan diri mereka.

Scorpio tidak menghilang hanya karena sedang berusaha memulihkan luka. Mereka akan memperbaiki segala sesuatu secara sistematis yang sebelumnya membuat  mereka tersesat supaya dapat kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Scorpio menggunakan kemarahan untuk bergerak menuju kesuksesan.

Jika ada yang mencoba membatasi aries hal tersebut justru membuat mereka semakin bertekad. Aries bahkan tidak keberatan jika diremehkan. Keraguan orang lain justru dapat menjadi bahan bakar yang membuat mereka semakin bersemangat. Bagi aries, hal tersebut bisa menjadi dorongan untuk mencapai kesuksesan dengan lebih cepat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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