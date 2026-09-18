6 Shio Anak Keberuntungan! Jadi Sumber Kemakmuran dan Rezeki Orang Tua Tak Terbatas

Ilustrasi pemilik shio yang diprediksi menarik keberuntungan. (Yourtango)
JawaPos.com – Beberapa shio anak dipercaya membawa energi keberuntungan yang menjadi sumber kemakmuran dan rezeki bagi orang tua.
Shio-shio ini disebut menghadirkan perubahan positif yang memperlancar berbagai aspek kehidupan keluarga.
Dalam kepercayaan tradisional, anak dengan shio tertentu diyakini membawa berkah yang mengalir pada orang tua mereka.
Jika kamu penasaran shio anak mana saja yang diramal menjadi pembawa keberuntungan, kemakmuran, dan rezeki, inilah ramalannya.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, dijelaskan bahwa terdapat enam shio anak keberuntungan yang jadi sumber kemakmuran dan rezeki orang tua.
1. Shio Kelinci
Kelinci dalam tradisi astrologi Tionghoa dikenal sebagai simbol kelembutan dan kecerdasan yang luar biasa.
Mereka yang terlahir di bawah naungan shio ini memiliki kepekaan emosional tinggi terhadap lingkungan sekitar.
Tahun kelahiran kelinci meliputi 1975 dengan unsur kayu, 1987 dengan unsur api, 1999 dengan unsur tanah, dan 2011 dengan unsur logam.
Sosok kelinci dipercaya mampu mendatangkan berkah finansial bagi keluarga besar mereka.
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