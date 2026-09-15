Simak, 7 Tanda Anda Sudah Menjadi Orang Tua yang Baik Meski Sering Merasa Ragu

JawaPos.com - Menjadi orang tua bukanlah peran yang datang dengan buku panduan sempurna. Setiap hari adalah proses menyeimbangkan antara memberi arahan dan memberi ruang, antara mendisiplinkan dan memahami.

Tidak heran jika banyak orang tua kerap bertanya dalam hati: “Apakah aku sudah melakukan yang terbaik untuk anakku?”

Namun, keraguan bukanlah tanda kegagalan. Justru sebaliknya, rasa ragu sering menjadi bukti bahwa Anda peduli dan ingin terus berkembang sebagai orang tua.

Dikutip dari laman Global English Editing, berikut beberapa tanda kuat bahwa Anda sebenarnya sudah menjadi orang tua yang baik, meskipun terkadang merasa belum cukup.

1. Anda mengasuh dengan penuh empati dan kasih sayang Empati adalah fondasi utama dalam pola asuh yang sehat. Saat anak tantrum, membangkang, atau bersikap sulit, respons penuh pengertian menunjukkan kualitas pengasuhan yang matang. Orang tua yang baik tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga kebutuhan emosionalnya.

Memberi ruang aman bagi anak untuk mengekspresikan perasaan tanpa dihakimi membuat mereka merasa diterima dan dicintai. Jika di saat-saat tersulit Anda masih berusaha bersikap lembut dan memahami, itu adalah tanda nyata bahwa Anda sedang menjalankan peran orang tua dengan benar.

2. Anda mendukung keunikan dan minat anak Setiap anak lahir dengan minat, bakat, dan kepribadian yang berbeda. Orang tua yang baik tidak memaksakan mimpi atau preferensinya sendiri, melainkan mendukung anak untuk berkembang sesuai jati dirinya.

Ketika Anda memilih untuk menyemangati minat anak—meski berbeda dari harapan pribadi—itu menunjukkan kedewasaan dalam mengasuh. Menghargai keunikan anak adalah bentuk cinta yang sangat kuat dan berdampak jangka panjang.

3. Anda konsisten dalam menerapkan aturan Konsistensi mungkin terasa melelahkan, tetapi sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Batasan yang jelas membantu anak merasa aman dan memahami konsekuensi dari setiap tindakan.