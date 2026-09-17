Simak, 7 Ciri Kepribadian Orang yang Tumbuh dari Orang Tua Muda Menurut Psikologi

JawaPos.com – Kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh pengalaman tumbuh bersama orang tua yang masih muda.

Kondisi ini sering membentuk pola interaksi dan cara pandang yang berbeda dibandingkan mereka dengan orang tua berusia lebih matang.

Psikologi memandang pengalaman tumbuh dari orang tua muda sebagai faktor penting dalam perkembangan karakter individu.

Membahas hubungan antara kepribadian, pengalaman tumbuh, dan peran orang tua muda memberi wawasan menarik dari sudut pandang psikologi.

Dilansir dari geediting.com, bahwa ada tujuh ciri kepribadian orang yang tumbuh dari orang tua muda menurut psikologi.

1. Kemampuan beradaptasi yang lebih tinggi

Individu yang dibesarkan oleh wali yang masih berusia belia cenderung memiliki tingkat adaptabilitas yang luar biasa tinggi.

Kondisi ini terbentuk karena para wali tersebut masih dalam proses menavigasi tantangan kedewasaan sambil menjalankan tugas pengasuhan secara bersamaan.

Anak-anak yang hidup dalam lingkungan ini terbiasa menghadapi situasi yang terus berubah dan berkembang setiap waktu.