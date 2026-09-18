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Niko Sulpriyono
Jumat, 18 September 2026 | 13.05 WIB

6 Zodiak Harus Waspada dalam 7 Hari ke Depan, Libra hingga Scorpio Perlu Lebih Tenang

Ilustrasi ramalan zodiak (Freepik) - Image

Ilustrasi ramalan zodiak (Freepik)

JawaPos.com - Periode 7 hari ke depan dapat menjadi waktu untuk lebih memperhatikan cara Anda menghadapi berbagai situasi. 

Dalam pembacaan astrologi dan tarot, sejumlah zodiak digambarkan perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika berhadapan dengan tekanan, emosi, maupun persoalan yang datang dari lingkungan sekitar.

Kehati-hatian tersebut tidak selalu berarti sesuatu yang buruk akan terjadi. 

Sebaliknya, gambaran ini dapat menjadi pengingat agar Anda tidak terburu-buru mengambil keputusan ketika menghadapi situasi yang memancing emosi atau membuat pikiran tidak tenang.

6 zodiak yang menjadi perhatian kali ini adalah Libra, Aries, Cancer, Virgo, Aquarius, dan Scorpio

Masing-masing memiliki gambaran berbeda, mulai dari tekanan dari orang lain, perlunya mengendalikan emosi, hingga menjaga pengeluaran. 

Simak selengkapnya sebagai bahan refleksi dan hiburan yang dihimpun dari kanal youTube ZODIAK HARIAN pada Kamis (18/09).

1. Libra perlu berhati-hati menghadapi tekanan dari orang sekitar

Libra menjadi salah satu zodiak yang perlu lebih berhati-hati dalam tujuh hari ke depan. 

Anda sebenarnya digambarkan memiliki kemampuan untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. 

Editor: Hanny Suwindari
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