Tidak Semua Orang Cocok Minum Kopi, Ini 5 Kelompok yang Perlu Waspada

seseorang yang minum kopi di pagi hari./Magnific/lookstudio
JawaPos.com – Kopi menjadi salah satu minuman yang populer di berbagai negara. Kandungan kafein di dalamnya membuat kopi sering dipilih untuk membantu meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika tubuh mulai terasa lelah pada pagi atau sore hari.
Selain memberikan efek stimulan, sejumlah penelitian juga mengaitkan konsumsi kopi dengan berbagai potensi manfaat kesehatan. Namun, bukan berarti minuman berkafein ini cocok dikonsumsi secara bebas oleh semua orang.
Pada kondisi tertentu, kafein justru dapat memperburuk keluhan yang sudah ada. Karena itu, orang dengan masalah kesehatan tertentu perlu lebih memperhatikan jumlah kopi dan kafein yang dikonsumsi.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima kelompok orang yang perlu berhati-hati atau mempertimbangkan pembatasan konsumsi kopi.
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Kandung kemih overaktif dapat membuat seseorang lebih sering merasakan dorongan untuk buang air kecil. Keinginan tersebut juga dapat muncul secara tiba-tiba dan sulit ditahan.
Kafein memiliki efek diuretik ringan dan pada sebagian orang dapat membuat frekuensi buang air kecil meningkat. Akibatnya, konsumsi kopi dalam jumlah banyak berpotensi membuat keluhan menjadi lebih mengganggu.
Bagi orang yang mengalami masalah kandung kemih, mengurangi asupan minuman berkafein dapat menjadi salah satu langkah yang patut dipertimbangkan.
Sindrom iritasi usus besar atau Irritable Bowel Syndrome (IBS) merupakan gangguan yang dapat menimbulkan berbagai masalah pencernaan.
Keluhannya antara lain sakit atau kram perut, kembung, diare, sembelit, maupun perubahan pola buang air besar.
Kafein pada sebagian orang dapat merangsang aktivitas saluran pencernaan. Karena itu, minum kopi berlebihan berpotensi memperburuk gejala tertentu, terutama bagi penderita IBS yang memiliki keluhan diare.
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Jawa Pos
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