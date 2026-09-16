Tes Ilusi Optik Psikolog Bisa Ungkap Apakah Anda Orang yang Optimis Atau Terlalu Waspada

Ilustrasi tes psikologi Ungkap Apakah Anda Orang yang Optimis Atau Terlalu Waspada (TOI)
JawaPos.com - Tes kepribadian berbasis ilusi optik kini semakin populer di media sosial karena dianggap mampu mengungkap sisi tersembunyi seseorang hanya dari apa yang pertama kali dilihat.
Tes ini mengandalkan gambar dengan elemen ambigu yang bisa memancing persepsi berbeda pada setiap orang.
Apa yang pertama kali terlihat bisa menggambarkan cara seseorang berpikir, bersikap, hingga menghadapi tantangan dalam hidup.
Salah satu tes terbaru yang viral adalah tes psikologi ilusi optik kucing di tangga, yang disebut mampu menunjukkan apakah seseorang tergolong pribadi yang optimis atau justru terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Lewat gambar sederhana ini, kita bisa memahami kecenderungan diri—apakah lebih berani menatap masa depan atau justru gemar menganalisa segala risiko secara mendetail.
Dilansir dari Times of India, berikut adalah penjelasan dari tes kepribadian ilusi optik kucing tangga ini:
1. Jika Anda melihat kucing sedang menuruni tangga
Apabila mata Anda menangkap kucing yang menuruni tangga lebih dulu, ini menandakan Anda adalah pribadi yang sangat berhati-hati. Pengalaman hidup membuat Anda tak mudah percaya begitu saja pada orang lain.
Anda lebih suka mendengar intuisi sendiri sebelum mengambil keputusan. Detil adalah hal penting bagi Anda, begitu pula menjaga hubungan mendalam dengan orang-orang terdekat.
2. Jika Anda melihat kucing sedang menaiki tangga
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022